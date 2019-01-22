Составление завещания: что можно подвергнуть сомнению, обжаловать или переписать

Чтение завещания. Дэвид Вилки, 1820

https://racurs.ua/2236-skolzkie-zaveschaniya.html

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Самые горячие страсти кипят вокруг двух категорий гражданских дел — семейных и имущественных. Сегодня поговорим об имущественных делах, точнее, о наследстве, составлении завещания. А еще точнее — о том, насколько трудно, а порой и невозможно оспорить завещание, которое на первый взгляд может показаться сомнительным или даже несправедливым.

В романе Дюма-отца «Граф Монте-Кристо» была такая сцена: упрямый старикан, который не в состоянии пошевелиться или сказать хоть слово и может только моргать, вызывает нотариуса, на глазах у изумленных свидетелей находит с ним общий язык и меняет условия своего завещания.

Но это беллетристика. А как обстоят дела в реальной жизни? Как, например, оформить завещание умирающей сельской старушке, которая не то что не в состоянии прийти в сельсовет — не может руку поднять, чтобы поставить подпись под документом?

Можно ли оспорить завещание инвалида, неспособного прочесть, услышать или подписать документ, или, предположим, завещание старика, которого кое-кто из его окружения считает выжившим из ума? Теоретически можно, но на практике почти все подобные попытки заканчиваются провалом.

А теперь перейдем к конкретным примерам.

Расписаться за неграмотную бабушку

Вот дело, прошедшее через Верховный суд сравнительно недавно. Впрочем, сама история началась давненько, еще в 2005 году, когда одна старушка из села на Ровенщине составила завещание, по которому отписала свое имущество внуку. Через десять лет она умерла, и только спустя пару месяцев после ее смерти внук узнал, что незадолго до кончины бабушка составила новое завещание, по которому все отошло сыну, а не внуку.

Между прочим, это показательный момент: видно, внук, который привык считать бабушкино имущество своим, не особенно-то часто общался с ней, раз узнал о лишении наследства постфактум. И кстати о наследстве: может, хата в селе и не ахти какое богатство, а вот земельный пай… Если верить объявлениям о продаже, то цена земельного пая в Ровенской области сегодня колеблется от 200 тыс. грн до 1,5–2 млн грн.

И внук пошел в суд. Он требовал признать новое завещание бабушки незаконным, потому что она не подписывала его собственноручно, и вдобавок государственная пошлина (85 коп.) была заплачена не в день составления завещания, а на неделю позже. И вообще его бабушка была неграмотной, а само завещание сделали на скорую руку после ее смерти.

Откуда взялись эти доводы? Действительно, как следует из материалов дела, на момент подписания завещания старушка была уже очень плоха и практически не вставала с постели. Решив, что хочет отписать все сыну, а не внуку, она сообщила об этом секретарю сельсовета. Тот составил текст завещания (писал, разумеется, в сельсовете, а не в доме умирающей женщины). Затем с текстом и со свидетелями он пришел к ней и прочитал завещание вслух, после чего подпись под документом поставил один из родственников старушки.

В итоге суды всех инстанций признали требования внука несостоятельными. Чтобы доказать, что завещание было составлено при жизни бабушки, была даже проведена экспертиза документа, которая подтвердила: оттиск печати соответствует середине октября 2015 года (то есть именно тому времени, когда завещание и было оформлено).

Несмотря на то, что старушка не могла прийти в сельсовет и была не в состоянии расписаться на документе, законная процедура составления завещания была соблюдена (ее по пунктам мы рассмотрим чуть позже).

Еще о «чужой подписи»

Месяцем ранее Верховный суд рассматривал похожее дело о завещании. Там обойденные наследники пытались аннулировать последнюю волю отца, оставившего полдома одному из своих детей и, условно говоря, показавшему кукиш двум другим. В завещании, мол, не было паспортных данных отца, а главное — не было его подписи.

Однако посмертная судебно-медицинская экспертиза (то есть исследование медицинской карточки покойного) показала, что у того был артрит, правая рука почти не действовала, и следовательно, он действительно мог отказаться подписать завещание собственноручно из-за боли в правом запястье. Но текст был прочитан, подписание завещания секретарем совершилось при свидетелях и оформлено честь по чести.

Дойдя до Верховного суда, двое обойденных детей так и остались без наследства.

В здравом уме и твердой памяти?

Больные ноги-руки, как и неграмотность, все-таки не повод считать, что завещатель не в состоянии внятно и толково, будучи в здравом уме, донести свою волю до других и оформить ее должным образом. А если сомнения возникают именно в здравости ума завещателя?

Оказывается, и это обстоятельство не гарантирует того, что завещание будет успешно оспорено.

Вот, например, драматическая история, которая началась десять лет назад и тянулась еще несколько лет. Поводом спора был не земельный пай, а квартира в столице, на Печерске — тоже лакомый кусок.

Итак, умер старик, хозяин квартиры. Его внук уже считал жилплощадь в элитном районе своей, но вдруг оказалось, что незадолго до смерти дедушка передумал и завещал квартиру своей новой жене.

Внук решил оспаривать завещание в суде. Ссылался он на ст. 225 Гражданского кодекса Украины, согласно которой правовые действия лица, совершенные в тот момент, когда оно не осознает их значения, могут быть признаны судом недействительными по иску этого лица, а в случае его смерти — по иску тех, чьи интересы нарушены. Проще говоря, если вы в момент подписания завещания были, извините, мертвецки пьяны, укурены или обнюханы, или у вас обострение психоза, галлюцинации, или вы просто впали в маразм, то завещание могут признать недействительным.

У старика, оставившего квартиру не внуку, а своей новой жене, были поражения мозга (судя по материалам, это были последствия мозгового кровоизлияния). И это, скажем так, отражалось на его поведении. Многие, кто имел несчастье ухаживать за послеинсультными больными, подтвердят, что у тех порой наблюдаются изменения в характере и мышлении, и, увы, не в лучшую сторону.

Таким образом, главным доказательством в споре были результаты посмертной судебно-психиатрической экспертизы. Дальнейшее развитие событий показало, что это не самый убедительный документ.

Суд первой инстанции внуку в иске отказал. Однако апелляционный суд признал, что дедушка был не в себе и распорядиться имуществом не мог, и счел завещание недействительным. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставил решение апелляционного суда без изменений.

Однако вдова старика написала заявление о пересмотре решений Верховным судом Украины, в котором отмечала, что выводы апелляционного суда основываются на судебно-медицинской экспертизе, полной расплывчатых формулировок. В ней нет четкого утверждения, что, мол, «да, старик однозначно не соображал, что делает, оставляя квартиру ей». И Верховный суд Украины… согласился с этими доводами и постановил удовлетворить заявление, а первоначальное решение районного суда о том, что квартира по завещанию отходит жене, оставить в силе.

Как оформлять «проблемное» завещание?

А теперь вернемся к первому делу. В селе некоторые нотариальные действия сейчас могут совершать должностные лица органов местного самоуправления. Порядок их совершения, в том числе и оформления завещания, выписан в приказе Минюста №3306/5.

Нотариальные действия совершаются в помещении органа местного самоуправления, но в отдельных случаях, если гражданин не может туда явиться, оформлять завещание можно и за его пределами.

Нотариус (или представитель органов местного самоуправления, который имеет право совершать нотариальное действие) может по просьбе лица записать завещание собственноручно или с помощью технических средств. В этом случае завещание должно быть прочитано вслух завещателю и подписано им. Если завещатель из-за физических особенностей не может сам прочитать завещание, освидетельствование документа должно происходить при свидетелях.

Если завещатель вследствие физического дефекта или болезни не может собственноручно подписать завещание, подпись ставит другой человек. А должностное лицо органа местного самоуправления устанавливает личность гражданина, принимающего участие в нотариальном действии, и личность гражданина, подписавшегося вместо него.

Если завещатель не может сам прочитать завещание, освидетельствование завещания должно проходить в присутствии не менее двух свидетелей. Разумеется, это должны быть люди с полной гражданской дееспособностью.

Завещатель, даже будучи в состоянии сам прочитать и подписать завещание, имеет право освидетельствовать завещание при свидетелях. Они зачитывают его вслух и ставят подписи, а в текст завещания заносятся данные о личностях свидетелей.

То, что завещание старушки было написано секретарем сельсовета заранее, не делает его недействительным — ведь оно было засвидетельствовано по всем требованиям законодательства.

Кстати, напомним, что по инициативе Минюста в октябре 2018 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания предпосылок для защиты экономических и наследственных прав граждан в сельской местности». Законопроект №9140 предусматривает создание института уполномоченных лиц органа юстиции, которые вправе совершать нотариальные и регистрационные действия.

…А теперь представьте гипотетическую ситуацию: есть умирающая старушка, ее родственники, соседи, секретарь сельсовета. И все они, зная друг друга много лет, а может, даже состоя в родстве (в селе это дело обычное), решают, что несправедливо отдавать собственность внуку, который не навещает бабушку и не заботится о ней.

Могли бы они… ну, скажем, поспособствовать установлению справедливости? Вполне. Ведь всего-то и нужны четыре человека — должностное лицо, подписант и двое свидетелей. И любой суд признает это завещание.

Вы могли бы возразить, что это будет несправедливо по отношению к внуку. Отвечу словами одного киношного героя: «Наказаний без вины не бывает. Нужно старушек своих не бросать умирать в одиночестве и не пускать такое важное дело, как оформление завещания, на самотек».