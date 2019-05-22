Консультация врача

https://racurs.ua/2360-konsultaciya-vracha-kak-za-15-minut-poluchit-maksimalnuu-polzu-ot-priema-u-vracha.html

Ракурс

15 минут — именно столько отводится на консультацию врача для одного пациента в Украине (как и во всем мире). Согласно данным из-за рубежа, через считанные секунды врач начинает перебивать пациента, задавая вопросы, которые в основном предполагают ответ «да» или «нет». Вы сбиваетесь, нередко раздражаетесь, забывая, что хотели рассказать и выяснить.

Loading...

Несмотря на то, что в большинстве стран мира в программу подготовки врачей входят коммуникативные навыки, подавляющее большинство претензий пациентов к врачам касается не квалификации, а коммуникации. Цифры довольно впечатляющие: на консультации врача недовольны коммуникацией 79% пациентов и только 25% врачей (согласно опросу, проведенному в США).

Как использовать 15 минут консультации врача продуктивно? Советы для пациентов дает на своей странице в Facebook Екатерина Амосова, доктор медицинских наук, профессор внутренней медицины.

Консультация врача: что вы можете сделать как пациент

Подготовить «шпаргалку» с кратким описанием проблемы/симптомов и вопросами. Если чувствуете, что во время консультации врача он вас «не слышит», или не все из услышанного поняли, сразу скажите об этом. Не скрывайте «неудобную» информацию, например: об алкоголе, наркотиках, СПИДе, венерических заболеваниях, туберкулезе. На консультации врача не стесняйтесь записывать ответы и рекомендации. Для этого можете взять с собой родственника. За рубежом врачей учат тому, что в конце приема они должны попросить пациента кратко повторить данные рекомендации. Украинские врачи этому не обучены, поэтому вам следует проявить инициативу, примерно так: «Доктор, значит, я должен сделать это, это и это, верно?»

Напоследок. Хотя хороший контакт с врачом очень важен для успеха лечения, не спешите его менять, если вам показалось, что он разговаривал с вами «как-то не так».

«Сюси-пуси» не гарантируют квалификацию, и наоборот.

Подготовила Оксана ШКЛЯРСКАЯ