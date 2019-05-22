Консультація лікаря: як за 15 хвилин отримати максимальну користь від прийому у лікаряhttps://racurs.ua/ua/2360-konsultaciya-likarya-yak-za-15-hvylyn-otrymaty-maksymalnu-koryst-vid-pryyomu-u-likarya.htmlРакурс
15 хвилин — саме стільки відводиться на консультацію лікаря для одного пацієнта в Україні (як і у всьому світі). Згідно із даними з-за кордону, через лічені секунди лікар починає перебивати пацієнта, ставлячи запитання, які здебільшого передбачають відповідь «так» чи «ні». Ви збиваєтесь, нерідко дратуєтесь, забуваючи те, що хотіли розповісти та з‘ясувати.
Попри те, що у більшості країн світу до програми підготовки лікарів входять комунікативні навички, переважна більшість претензій пацієнтів до лікарів стосується не кваліфікації, а комунікації. Цифри доволі вражаючі: на консультації лікаря незадоволені комунікацією 79% пацієнтів і лише 25% лікарів (згідно з опитуванням, проведеним у США).
Як використати 15 хвилин консультації лікаря продуктивно? Поради для пацієнтів дає на своїй сторінці у Facebook Катерина Амосова, доктор медичних наук, професор внутрішньої медицини.
Консультація лікаря: що ви можете зробити як пацієнт
Підготувати «шпаргалку» з коротким описом проблеми/симптомів і запитаннями.
Якщо відчуваєте, що під час консультації лікаря він вас «не чує», або не все з почутого зрозуміли, відразу скажіть про це.
Не приховуйте «незручну» інформацію, наприклад: про алкоголь, наркотики, СНІД, венеричні захворювання, туберкульоз.
На консультації лікаря не соромтесь нотувати відповіді та рекомендації. Для цього можете взяти з собою родича.
За кордоном лікарів навчають того, що наприкінці прийому вони мають попросити пацієнта коротко повторити надані рекомендації. Українські лікарі цього не навчені, тому вам слушно проявити ініціативу, приблизно так: «Лікарю, отже, я маю зробити це, це і це, вірно?»
Наостанок. Хоч гарний контакт з лікарем є дуже важливим для успіху лікування, не поспішайте його міняти, якщо вам здалось, що він розмовляв з вами «якось не так».
«Сюсі-пусі» не гарантують кваліфікацію, і навпаки.Підготувала Оксана ШКЛЯРСЬКА