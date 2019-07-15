Краматорск сегодня. Фото: Valery Firuch

https://racurs.ua/2398-kramatorsk-segodnya-goroda-konkuriruut-ne-za-resursy-a-za-ludey.html

Ракурс

Краматорск сегодня очень изменился: за последние пять лет он стал столицей украинского Донбасса. Впрочем, и сам город, и регион в целом уже никогда не будут прежними. После освобождения оккупированных территорий неминуемо изменится структура региона, расстановка сил. Как бы то ни было, бывший райцентр, «город машиностроителей» еще долго будет главным населенным пунктом области, а такое положение дел требует совершенно нового подхода к его развитию.

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Два года назад в Краматорске была разработана Стратегия развития города, которая учитывает новые экономические реалии. Один из основных моментов стратегии — то, что Краматорск сегодня перестал быть «городом машиностроителей». Если раньше из почти четверти миллиона городского населения каждый пятый был занят на предприятиях тяжелой промышленности, то сегодня население составляет около 200 тыс. человек, из них на заводах работает около 15 тыс.

Поэтому упор следует делать на развитие малого и среднего бизнеса. Впрочем, это не особенность города, а мировая тенденция. Так считает член исполкома Краматорского городского совета и один из авторов Стратегии развития города Юрий Трембач, который рассказал «Ракурсу» о том, как развивается Краматорск сегодня.

Краматорск сегодня: завод еще долго будет крупнейшим налогоплательщиком города

— В Стратегии развития города, принятой в 2017 году, сделан упор на привлечение людей, идей и технологий, а также на формирование городской среды, позволяющей все это удержать и сохранить. В наше время города конкурируют не столько за ресурсы (в том числе за бюджетные и грантовые деньги), сколько за людей. Чем быстрее понимание этой истины овладеет как народными массами, так и сотрудниками городской администрации всех уровней, — тем выше наши шансы сохраниться и развиваться как город.

Стратегия развития Краматорска сегодня направлена не на то, чтоб город перестал быть индустриальным, а на то, чтобы он перестал быть чисто индустриальным. Крупные промышленные предприятия и их кадры являются одной из сильных сторон города, но по сегодняшним меркам этого недостаточно для устойчивого развития. Малый и средний бизнес может заполнить рыночные ниши, не заполненные тяжелой индустрией, сделать город устойчивее к проблемам на том или ином крупном предприятии. Не думаю, что это противоречит существованию династий машиностроителей.

Надо понимать, что эти процессы идут уже много лет, не дожидаясь, пока мы осмыслим их и пропишем в стратегию города. Количество рабочих мест на крупных промышленных предприятиях (их 13‒15 тыс., в том числе 9 тыс. — на Новокраматорском машиностроительном заводе) уже не первый год меньше, чем количество рабочих мест в малом и среднем бизнесе (20‒25 тыс.) — и это мы говорим только об официальной занятости. В 2018 году налоговые поступления от НКМЗ в бюджет города составили 150 млн грн — при общем объеме собственных доходов бюджета (без учета трансфертов и субвенций) в 1,065 млрд грн. Завод остается и еще долго будет крупнейшим налогоплательщиком города, но уже давно не является единственным.

Краматорск сегодня: интеллектуальный потенциал мигрирует не в город, а через город

Одно из базовых положений Стратегии развития Краматорска сегодня — привлечение переселенцев с оккупированных территорий, то есть некий локальный отток мозгов в пределах Донецкой области.

Интеллектуальный потенциал области, безусловно, мигрирует из оккупированного Донбасса в Донбасс украинский. Материальным воплощением этой миграции стало, например, перемещение вузов с оккупированных территорий, отдельных технологичных предприятий. Такие же процессы в Краматорске сегодня происходят и на уровне людей, специалистов, профессионалов.

Проблема заключается в том, что пока мы не начнем осознанно конкурировать, бороться за людей — миграция интеллектуального потенциала будет не в Краматорск, а через Краматорск — в Киев, Львов, Ивано-Франковск, за рубеж. Полностью остановить этот поток нам, конечно, не под силу, но поставить задачу сохранить не 5%, а, скажем, 25% интеллектуального потенциала — вполне возможно. Если понимать необходимость этого и заниматься целенаправленно. Но судя по тому, что я слышал насчет участия городской и областной администраций в переводе донецких вузов в город, — пока о такой политике говорить не приходится.

Вряд ли Донецкая или Луганская области будут существовать в прежних границах

В Украине скоро пройдут выборы в территориальные общины. Многие говорят, что децентрализация — замечательная вещь, но есть у нее и оборотная сторона — опасность превращения регионов в своего рода удельные княжества. Однако децентрализация тем и отличается в правильную сторону от воспеваемой некоторыми «федерализации», что общины уполномочены заниматься вещами приземленными, а не попытками решать вопросы космического масштаба руками столь же космической кривизны. Инфраструктура и публичные услуги (которые избранная администрация общины оказывает своим гражданам) — да. А большая политика — нет. Так же и ответственность: политическая — за вопросы местной компетенции и уголовная — за попытки поиграть в опасные игры. Кесарю кесарево, а слесарю слесарево.

К слову, я не считаю существующее административно-территориальное устройство области адекватным реальности. Оккупированные территории уже пять лет живут в иной реальности, и нет никаких оснований предполагать, что они в ближайшее время вернутся в нашу — это явно игра в долгую, что бы ни говорили политики перед выборами. Когда (не если, а когда) территориальная целостность будет восстановлена, «те» территории будут существенно отличаться от контролируемых, они потребуют особых подходов к восстановлению и развитию.

Поэтому я не думаю, что Донецкая или Луганская области будут когда-либо существовать в том же виде и в тех же границах, что до 2014 года. Это иллюзии. Думаю, надо подойти к вопросу рационально — соединить Мариуполь с Запорожьем не только дорогой, которую будут строить в этом году, но и административно. Соединить западные угольные районы Донбасса (Селидово, Покровск и т. п.) с угольными районами Днепра (Павлоград). А на базе северных частей бывших Донецкой и Луганской областей собрать новый субъект административно-территориального устройства.

Кстати, учитывая принадлежность этого региона бассейну Северского Донца, эту новую область вполне можно было бы назвать Донецкой. Все это позволит выполнить коррекцию региональной идентичности и усложнить сепаратистские настроения в перспективе.

Политика мифозамещения: разрушать мифы, объединяющие нас с Россией

Как писал Харари, мифы — абстрактные конструкции, позволяющие большим массам людей действовать совместно. Для того чтобы полностью исключить возможность реванша, нужно мягко, но целенаправленно и неотвратимо разрушать мифы, объединяющие нас с Россией, и замещать их новыми. Отличный пример — Великая отечественная vs Вторая мировая.

Вообще, как в 2014 году, так и сейчас, основная масса жителей области (и не только нашей) хочет мира, работы, благополучия и шашлыка по выходным. Центральной власти достаточно проводить разумную политику в отношении СМИ (как местных, так и общенациональных) и не поддаваться на соблазн отдавать территории на откуп местным элитам в обмен на декларативную поддержку.

Если центральная власть будет эффективно сдерживать Россию на внешнеполитическом фронте, а на внутриполитическом проводить правильную политику мифозамещения (и не давать местным элитам ее торпедировать), то никаких реваншей не будет. Риски в этой сфере не в «регионе», а в политике центральной власти — реваншистов в других регионах, вплоть до Киева, хватает. В конце концов, в «корпусах» против нас воюет всего около 40 тыс. человек из, по-моему, 7 млн населения региона.

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В рамках нашего проекта вышло еще два материала. Рассказ активистки Светланы Плюшко, которая последние три года считает главным делом своей жизни благоустройство города Краматорска, можно найти по ссылке.

Еще одна наша статья — рассказ очевидцев о том, как происходила оккупация города Краматорска. Ее читайте по ссылке.

Подготовила Людмила ЗАГЛАДА