Старые газетные вырезки о злоупотреблении психиатрией

Злоупотребление психиатрией. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/2682-starye-gazetnye-vyrezki-o-zloupotreblenii-psihiatriey.html

Ракурс

Много лет не открывал эту зеленую картонную папку. Забыл о ее существовании. И вот — открыл. В ней множество газетных вырезок, последние от 1990 года. Все — о психиатрии. О злоупотреблениях ею в СССР. Изворотливая, вынужденная ложь советских номенклатурных психиатрических вождей. Первые интервью с их жертвами.

Сейчас, спустя 30 лет, многое изменилось. Ушли в мир иной палачи и их жертвы. Не все, некоторые доживают свой земной срок. Бесконечная смена министров здравоохранения препятствовала работе над архивами, интервьюированию оставшихся жертв и свидетелей. И палачей, которые не уехали к детям и внукам в Россию. Некоторые живут рядом с нами, уверенные в своей безнаказанности.

Раньше я был мягче. Не хотел ворошить прошлое. Сегодня — хочу. После чтения вырезок из прошлого — очень хочу. От своих коллег знаю: оставшиеся в живых прежние сотрудники Днепропетровской специальной психиатрической больницы МВД СССР иногда вздрагивали, вспоминая. А потом к ним пришла уверенность: прошлое к ним не вернется. Уверенность к ним пришла из Соединенных Штатов Америки. В лице и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

По ее приказу архив из той очень специальной больницы вывезли в Киев, в Министерство здравоохранения. По ее приказу эта больница стала филиалом, а центром в Киеве поставлен руководить ее любимец, молодой авантюрист. Ее, Супрун, приказом заместителем начальника этого филиала по медицинским вопросам поставлена дама, в советские годы лично «лечившая» там психически здоровых людей. Доводя их «лечением» до состояния овоща. Президенты и министры у нас меняются, а доктор Сергей Шум, глава этого противоестественного новообразования, все так же уверен в своем сладком настоящем и будущем. Такое у нас государство, совсем не правовое.

Тридцать лет тому назад я помогал специальной Делегации Государственного департамента США и Американской психиатрической ассоциации исследовать угрюмое прошлое этой больницы-тюрьмы. Понимаю, в США, как и у нас, прошла смена поколений. Да и СССР уже нет, а Россия свои архивы не открывает.

Но мы должны исследовать и опечатать памятью свой прежний профессиональный позор. Новое руководство Минздрава готово к этой работе. Как и архивный департамент СБУ вместе с Институтом национальной памяти. Медицинскую экспертную оценку возьмет на себя Ассоциация психиатров Украины вместе с международным фондом «Глобальная инициатива в психиатрии». Жаль, очень жаль, что мы не сможем получить доступ к архиву московского Института судебно-психиатрических экспертиз имени Сербского. Именно там большей частью совершали эту мерзость признания здоровых людей психически больными.

Уже работаем над созданием исследовательского инструментария. Отдавая себе отчет в том, что не должны нарушать медицинскую тайну. Лично я в этом исследовании принимать участие не буду, не смогу быть объективным.