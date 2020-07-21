Старі газетні вирізки про зловживання психіатрією

Зловживання психіатрією. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2682-stari-gazetni-vyrizky-pro-zlovjyvannya-psyhiatriieu.html

Ракурс

Багато років не відкривав цю зелену картонну теку. Забув про її існування. І ось — відкрив. У ній безліч газетних вирізок, останні від 1990 року. Все — про психіатрію. Про зловживання нею в СРСР. Спотворена, вимушена брехня радянських номенклатурних психіатричних вождів. Перші інтерв'ю з їхніми жертвами.

Зараз, 30 років по тому, багато що змінилося. Пішли в інший світ кати і їхні жертви. Не всі, дехто доживає свій земний строк. Нескінченна зміна міністрів охорони здоров'я перешкоджала роботі над архівами, інтерв'юванню жертв і свідків, що залишилися. І катів, які не виїхали до дітей та онуків у Росію. Дехто з них живе поруч із нами, впевнені у своїй безкарності.

Раніше я був м'якший. Не хотів ворушити минуле. Сьогодні — хочу. Після читання вирізок з минулого — дуже хочу. Від своїх колег знаю: колишні співробітники Дніпропетровської спеціальної психіатричної лікарні МВС СРСР, що залишилися в живих, іноді здригалися, згадуючи. А потім до них прийшла впевненість: минуле до них не повернеться. Впевненість до них прийшла зі Сполучених Штатів Америки. В особі в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

За її наказом архів з тієї дуже спеціальної лікарні вивезли до Києва, в Міністерство охорони здоров'я. За її наказом ця лікарня стала філією, а центром у Києві поставлений керувати її улюбленець, молодий авантюрист. Її, Супрун, наказом заступником начальника цієї філії з медичних питань поставлена дама, яка за радянських років особисто «лікувала» там психічно здорових людей. Доводячи їх «лікуванням» до стану овочу. Президенти і міністри у нас міняються, а доктор Сергій Шум, голова цього протиприродного новоутворення, все так само впевнений у своєму солодкому сьогоденні і майбутньому. Така в нас держава, зовсім не правова.

Тридцять років тому я допомагав спеціальній Делегації Державного департаменту США та Американської психіатричної асоціації досліджувати похмуре минуле цієї лікарні-в'язниці. Розумію, в США, як і у нас, відбулася зміна поколінь. Та й СРСР вже немає, а Росія свої архіви не відкриває.

Але ми повинні дослідити й опечатати пам'яттю свою колишню професійну ганьбу. Нове керівництво МОЗ готове до цієї роботи. Як і архівний департамент СБУ разом з Інститутом національної пам'яті. Медичну експертну оцінку візьме на себе Асоціація психіатрів України разом з міжнародним фондом «Глобальна ініціатива в психіатрії». Шкода, дуже шкода, що ми не зможемо отримати доступ до архіву московського Інституту судово-психіатричних експертиз імені Сербського. Саме там здебільшого коїли цю гидоту визнання здорових людей психічно хворими.

Вже працюємо над створенням дослідницького інструментарію. Усвідомлюючи, що не повинні порушувати медичну таємницю. Особисто я в цьому дослідженні участь не братиму, не зможу бути об'єктивним.