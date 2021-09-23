«Обіцянка-цяцянка» от президента: почему медикам сулят повышение зарплат, а они выходят на митинги

https://racurs.ua/2933-obicyanka-cyacyanka-ot-prezidenta-pochemu-medikam-sulyat-povyshenie-zarplat-a-oni-vyhodyat.html

Ракурс

В следующем году сфера здравоохранения — среди приоритетов. В проекте госбюджета-2022 заложен рост заработных плат для медицинских работников. Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, минимальная заработная плата для врачей должна быть не ниже 20 тысяч гривен, минималка для среднего медицинского персонала — 13 500 гривен. Почему же 21 сентября (в этот день в Верховной Раде презентовали госбюджет на год грядущий) медики со всех регионов Украины приехали под парламент и привезли дырявый медицинский халат?

Защищенные, мотивированные и счастливые?

Итак, для обеспечения новых уровней заработной платы на программу медицинских гарантий выделено на 33,8 млрд грн больше, чем в 2021 году.

«Повышение заработной платы — это шаг навстречу качественным медицинским услугам, ведь когда врачи и медсестры ощущают поддержку от государства, то чувствуют себя защищенными, мотивированными и счастливыми. Поверьте, они заслужили это, потому что каждый день спасают человеческие жизни», — говорит министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Белый медхалат в дырах — символ финансирования медицины в Украине. Совсем не такого «покращення» ожидали медики. На программу медицинских гарантий заложено всего 157,5 млрд грн (2,9% ВВП вместо 5%, как этого требует закон о медицинских гарантиях). Напомню, документ был принят в 2017-м, и который год эта норма не выполняется.

5% ВВП — это минимум, который ВОЗ рекомендует выделять странам на здравоохранение. Любое снижение приводит к дисбалансу и разрушению системы здравоохранения, а медицинская помощь становится недоступной для большинства пациентов.

«Этих средств недостаточно для качественных системных изменений. Недофинансирование составляет аж 110,9 млрд грн, поэтому обещания повысить зарплаты врачам и среднему медперсоналу выглядят всего лишь обещаниями. Как это неоднократно было в предыдущие годы», — говорят врачи.

Немало медиков выживает сегодня на 4–7 тысяч гривен с вычетом всех налогов. Пандемические годы выдались особенно тяжелыми, бросив людей в белых халатах на передовую войны с новым заболеванием.

Как выживают медики — взгляд изнутри

Вознесенская многопрофильная больница является опорной в Николаевской области. Медучреждение, согласно медреформе, финансируется по количеству предоставляемых медицинских услуг (деньги идут за пациентом, помните?). Больницу можно отнести к успешным — по количеству предоставляемых медицинских услуг занимает третье место в области.

«За эти услуги мы получили средства, 85% из которых идут на зарплату. Это минимальная заработная плата. Врачам перечисляют 6 тысяч гривен, на руки вони получают 4800 грн», — рассказывает главный врач Вознесенской больницы, сооснователь ОО «Медичні лідери» Владимир Красёха, который также приехал в Киев.

По словам врача, при подготовке к медреформе в больнице были оптимизированы все процессы, в том числе закупки, проведены энергоэффективные мероприятия, сокращены 188 штатных единиц. Другими словами, оптимизировать дальше некуда.

«Для того чтобы мы выполнили указ президента, по нашим расчетам, со следующего года нужно еще половину нашего бюджета (больница ежемесячно получает 6,3 миллиона гривен на существование, из которых 5,3 миллиона идет на оплату труда на минималку), — отмечает врач. — Если речь идет о местных бюджетах, то они этих средств не добавят».

А ведь в медицинских учреждениях работают не только врачи и медсестры. Есть еще младшие медицинские работники, технический медперсонал (они часто составляют 30–40% персонала в больницах). О повышении оплаты труда этим категориям правительство вообще «забыло».

Если говорить о «первичке», существует большая иллюзия, что семейные врачи, терапевты и педиатры очень успешны и зарабатывают много денег. На самом деле есть немало центров оказания первичной медицинской помощи, которыми пациенты изрядно недовольны, там плохие не только условия, но и зарплаты.

Пациенты с COVID-19 прежде всего обращаются к врачам первичного звена. Удивительно, но государство недоплачивает им за лечение таких больных. А ведь большинство из нас лечились именно амбулаторно, слава Богу, не попадая в стационар.

По словам главного врача КП «Шепетовский центр первичной медико-санитарной помощи» (Хмельницкая область) Андрея Нечипорука, для того чтобы учреждение вышло на озвученный президентом минимальный уровень зарплат, запланированных средств не хватит. Не говоря уже о развитии — покупке оборудования или улучшении условий. Кстати, это медучреждение одним из первых вошло в медреформу и является достаточно успешным.

«Имея бюджет около 4 миллионов гривен месячного фонда, почти 3,3 миллиона идет на заработную плату. На другие вещи остаются небольшие средства. В этом году на программу медицинских гарантий выделено 2,7% ВВП, запланировано 2,9%. Мы просим 5% — это минимум. В ином случае невозможно обеспечить развитие амбулаторий», — отмечает главврач.

Еще раз хочу акцентировать внимание, что это довольно благополучные медучреждения. Всего по Украине их насчитывается более 1000, успешных из них — примерно 10%. А в основном это неотремонтированные больницы и амбулатории, маленькие зарплаты, старые матрасы, ободранные стены и жалобы, которые мы слышим от пациентов.

* * *

Как и весь мир, Украина находится в состоянии пожара COVID-19. Самый главный фактор, из-за которого наша система здравоохранения попала в аварию, заключается в том, что ей не дали ресурса. 5% ВВП — сумма, зафиксированная законодательно как целевая, которая должна идти на медицину. Поговаривают, есть инициатива эту норму попросту убрать из официальных документов.

Медицина — это в первую очередь о спасении жизни и жертвенности. Но каждый из нас должен понимать, что здравоохранение — очень дорогая отрасль. Если мы хотим лечиться современными медикаментами, на современном оборудовании, у врачей, не думающих, как выжить на зарплату, это стоит немалых средств.

Украинские медики, особенно молодые специалисты, для трудоустройства все чаще засматриваются в сторону соседних Польши, Словакии или Германии... В Украине сегодня есть регионы, где укомплектованность врачебными кадрами составляет менее 60%.

Увы, похоже, 2022 год будет таким же, как и предыдущий. Чуть-чуть поднятому ресурсу не под силу исправить общую картину. Конечно, всем нам хочется и хороших дорог, и спортивных площадок, и красивых фонтанов... Но когда в доме пожар, негоже клеить обои.