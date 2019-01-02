Главные события 2 января: заявление террористов о захвате бойца ВСУ, военная помощь США и самочувствие узников Кремля

Главные события 2 января / Фото: Facebook

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Главные события 2 января в Украине связаны с информацией о предоставлении США военной помощи Киеву. Кроме этого, российский омбудсмен сообщила о состоянии здоровья политзаключенных Станислава Клыха и Владимира Дудки, а синоптики предупредили о циклоне, который принесет порывы ветра и метели. Также террористы ДНР заявили о задержании украинского военного, Минобороны проверяет эту информацию.

Террористы ДНР заявили о захвате на оккупированной территории Донбасса украинского военного. Утверждается, что военного ВСУ террористы допросили о ситуации близ линии разграничения. В Министерстве обороны Украины пока уточняют данные о возможном задержании бойца ВСУ.

Соединенные Штаты в ближайшее время предоставят Украине новое оружие в ответ на агрессию РФ в Азовском море, а также введут очередные санкции против России. Военной помощью для Киева могут стать противокорабельные ракеты, патрульные корабли и прочее военное оборудование.

На Украину надвигается циклон. В Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях ожидается мокрый снег с дождем, метели, налипание снега и гололедица. Также ожидается усиление ветра до 25 м/с.

Российская сторона сообщила о состоянии здоровья узников Кремля. Украинские политзаключенные Станислав Клых, которого удерживают в психбольнице, и Владимир Дудка (находится в СИЗО оккупированного Симферополя в предынсультном состоянии) чувствуют себя «удовлетворительно», уверяют в Москве. Напомним, Клых в декабре написал открытое письмо о своем критическом состоянии. Он жаловался на возможную гангрену и рак.