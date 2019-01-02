Головні події 2 січня: заява терористів про захоплення бійця ЗСУ, військова допомога США та самопочуття бранців Кремля

Головні події 2 січня / Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n116387-golovni-podiyi-2-sichnya-zayava-terorystiv-pro-zahoplennya-biycya-zsu-viyskova-dopomoga-ssha.html

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Головні події 2 січня в Україні пов’язані з інформацією про надання США військової допомоги Києву. Окрім цього, російський омбудсмен повідомила про стан здоров’я політв’язнів Станіслава Клиха і Володимира Дудки, а синоптики попередили про циклон, що принесе пориви вітру і хуртовини. Також терористи ДНР заявили про затримання українського військового, Міноборони перевіряє цю інформацію.

Терористи ДНР заявили про затримання на окупованій території Донбасу українського військового. Стверджується, що полоненого військового терористи допитали щодо ситуації біля лінії розмежування. У Міністерстві оборони України наразі уточнюють дані про можливе затримання бійця ЗСУ.

Сполучені Штати найближчим часом нададуть Україні нову зброю у відповідь на агресію РФ в Азовському морі, а також запровадять чергові санкції проти Росії. Військовою допомогою для Києва можуть стати протикорабельні ракети, патрульні кораблі та інше військове обладнання.

На Україну насувається циклон. У Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Харківській областях очікується мокрий сніг із дощем, хуртовини, налипання снігу та ожеледиця. Також очікується посилення вітру до 25 м/с.

Російська сторона повідомила про стан здоров’я бранців Кремля. Українські політв’язні Станіслав Клих, якого утримують у психлікарні, та Володимир Дудка (перебуває в СІЗО окупованого Сімферополя в передінсультному стані) почуваються «задовільно», запевняють у Москві. Нагадаємо, Клих у грудні написав відкритого листа про свій критичний стан — можливу гангрену та підозру на рак.