Главные новости 28 января: заявление отца Гандзюк, отказ Вакарчука баллотироваться в президенты и обрушение дороги возле Керченского моста

Главные новости 28 января. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n117392-glavnye-novosti-28-yanvarya-zayavlenie-otca-gandzuk-otkaz-vakarchuka-ballotirovatsya.html

Racurs.ua

Главной новостью 28 января стало заявление отца Екатерина Гандзюк о сотрудничестве организатора убийства его дочери с руководством Херсонского облсовета и областной госадминистрации. На заседании Временной следственной комиссии в Верховной Раде Виктор Гандзюк заявил, что авторитет Москал пошел на убийство из здания Херсонской облгосадминистрации. Также Гандзюк обвинил в связях с организаторами убийства председателя облсовета Владислава Магнера и председателя облгосадминистрации Андрея Гордеева.

Президент США Дональд Трам заявил, что «шатдаун» может произойти снова и объявил новые условия прекращения работы правительства. По словам Трампа, это может произойти в случае не выделения 5,7 млрд долл. на строительство стены на границе с Мексикой.

Сегодня известный певец и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук озвучил свое решение об участии в выборах президента. Вакарчук заявил, что он не будет баллотироваться в президенты на выборах 31 марта 2019 года. Певец заявил, что сейчас он может сделать для страны больше чем на посту главы государства.

Сегодня ЦИК зарегистрировал двух кандидатов в президенты: Руслана Кошулинского (ВО «Свобода») и Александра Данилюка (Общественное движение «Спільна справа»). Еще два претендента в кандидаты подали заявления в ЦИК. Среди них лидер партии «Розумна сила» Александр Соловьев и лидер Патриотической партии Украины Николай Габер.

Также сегодня произошел инцидент с дорогами, ведущими к Керченскому мосту. Искусственно созданные насыпи вдоль дорог обвалились. Оползни насыпей произошли из-за сильных снегопадов на дорогах со стороны Керчи и со стороны Таманского полуострова. Сообщается, что в некоторых местах землей была сломана ливневая канализация.

Во всех школах Шостки в Сумской области был объявлен карантин из-за гриппа и острых респираторных заболеваний. Также 22 учебных заведения Киева полностью приостановили образовательный процесс, еще в 14-ти не работают отдельные классы.