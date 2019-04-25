Верховная Рада приняла закон о языке. Фото: Рубрика

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Языковой закон приняла Верховная Рада 25 апреля. Рассмотрение законопроекта № 5670-д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» длилось с февраля, сегодня обработали последние правки. За принятие закона проголосовали 278 нардепов. Этот документ должен популяризировать украинский язык и обеспечить право граждан Украины на получение услуг на государственном языке. Планируется создать должность уполномоченного по защите языка, будут работать центры по изучению языка, будет создана Национальная комиссия по языковым стандартам.

Сегодня в Российской Федерации состоялась историческая встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Лидер Северной Кореи впервые прибыл в Россию. Путин и Ким Чен Ын встретились во Владивостоке и общались примерно три с половиной часа. Хозяин Кремля после встречи заявил, что дискуссия с Ким Чен Ыном была «свободной из всех вопросов». Говорили о двусторонних отношениях, списке санкций, отношениях КНДР и США и денуклеаризации Корейского полуострова.

Европейский Союз отреагировал на указ президента России Владимира Путина о выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Такие действия Москвы в Брюсселе назвали посягательством на суверенитет Украины. В ЕС призвали Россию выполнять свою часть минских соглашений.

Верховная Рада приняла постановление, которым призвала международное сообщество и иностранных партнеров Украины усилить санкции против Российской Федерации из-за указа Путина касательно паспортов на Донбассе.

Верховный суд закрыл производство в деле по иску религиозных организаций касательно томоса Православной церкви Украины. Фемида рассмотрела дело и пришла к выводу, что она не имеет признаков дела административной юрисдикции. В суде заявили, что полный текст определения появится в течение пяти дней.

Победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании объявления результатов. Он считает, что этим может воспользоваться Верховная Рада, которая может назначить дату инаугурации после 27 мая и лишить Зеленского возможности распустить парламент.