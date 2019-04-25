Верховна Рада ухвалила закон про мову. Фото: Рубрика

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Мовний закон ухвалила Верховна Рада 25 квітня. Розгляд законопроекту № 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної» тривав з лютого, сьогодні опрацювали останні правки. За ухвалення закону проголосували 278 нардепів. Цей документ повинен популяризувати українську мову та забезпечити право громадян України на одержання послуг державною мовою. Планується створити посаду уповноваженого із захисту мови, працюватимуть центри із вивчення мови, буде створена Національна комісія з мовних стандартів.

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