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Владимир Зеленский отменил проведение парада в День Независимости, фото: Министерство обороны Украины

Главные новости 9 июля: суд оправдал Труханова, Зеленский отменил парад и начал борьбу с коррупцией на таможне

9 июл 2019, 22:40
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Сегодня Малиновский районный суд Одессы вынес оправдательный приговор мэру города Геннадию Труханову и другим фигурантам дела о возможном незаконном обогащении в связи с покупкой здания «Новой мэрии» по завышенной цене.

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В специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) позже заявили, что планируют обжаловать это решение суда. Апелляция будет подана после ознакомлением с полным текстом приговора.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня опубликовал видеообращение, в котором сообщил о решении не проводить в этом году военный парад ко Дню Независимости Украины. Вместо этого решено выдать военнослужащим премии.

Сегодня российская ФСБ выдвинула в окончательной редакции обвинения украинским морякам, захваченным в плен во время инцидента в акватории Керченского пролива в ноябре 2018 года. По словам адвоката моряков Николая Полозова, дальше будет происходить ознакомление с материалами уголовного дела.

Президент сегодня подписал указы о противодействии «серым схемам» и «письмам счастья» на таможне, а также об улучшении доступа к связи нового поколения 4G.

Источник: Ракурс


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Новости

Главные новости
999

Главные новости 9 июля: суд оправдал Труханова, Зеленский отменил парад и начал борьбу с коррупцией на таможне

Главными новостями дня стали: отмена военного парада президентом, оправдательный приговор мэру Одессы Геннадию Труханову, появление указа о борьбе с «серыми схемами» на таможне и предъявление обвинения пленным морякам

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