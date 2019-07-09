Головні новини 9 липня: суд виправдав Труханова, Зеленський скасував парад й почав боротьбу з корупцією на митниці

Володимир Зеленський скасував проведення параду на День Незалежності, фото: Міністерство оборони України

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Сьогодні Малиновський районний суд Одеси виніс виправдальний вирок мерові міста Геннадієві Труханову та іншим фігурантам справи про можливе незаконне збагачення у зв’язку з купівлею будівлі «Нової мерії» за завищеною ціною.

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У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) згодом заявили, що планують оскаржити це рішення суду. Апеляцію буде подано після ознайомленням з повним текстом вироку.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні опублікував відеозвернення, в якому повідомив про рішення не проводити цього року військовий парад до Дня Незалежності України. Замість цього вирішено видати військовослужбовцям премії.

Сьогодні російська ФСБ висунула в остаточній редакції обвинувачення українським морякам, захопленим у полон під час інциденту в акваторії Керченської протоки в листопаді 2018 року. За словами адвоката моряків Миколи Полозова, далі відбуватиметься ознайомлення з матеріалами кримінальної справи.

Президент сьогодні підписав укази щодо протидії «сірим схемам» та «листам щастя» на митниці, а також про поліпшення доступу до зв’язку нового покоління 4G.