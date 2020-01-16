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Кассетный скандал Гончарука наделал шума в Украине. Фото: ТСН

Главные новости за 16 января: Гончарук попал в кассетный скандал, а Рада сделала шаг к легализации азартных игр

16 янв 2020, 22:54
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В Украине вспыхнул очередной кассетный скандал, который на этот раз затронул премьер-министра Алексея Гончарука. В сети появились аудиозаписи, на которых якобы действующий глава украинского правительства говорит, что президент Владимир Зеленский не понимает экономических процессов в стране. Гончарук впоследствии прокомментировал появление записей и объяснил это наличием врагов команды президента и правительства.

Сегодня Верховная Рада предварительно 260 голосами приняла закон № 2285-п «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Документ предусматривает, что регулирование в сфере азартных игр осуществляется Комиссией по развитию и регулированию азартных игр, которая подчинена Кабинету министров.

Также парламент принял за основу и в целом проект постановления № 2718 «О заявлении Верховной Рады Украины «Об участии постоянной делегации ВРУ в работе ПАСЕ в 2020 году». Таким образом, Украина возвращается к работе в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Национальная полиция попросила Федеральное бюро расследований США помочь расследовать хакерскую атаку на сайты украинских компаний Burisma Holdins и студии «Квартал 95». Ранее СМИ утверждали, что хакеры планировали завладеть персональными данными сотрудников компаний, а также электронными письмами руководителей.

В Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Украина предоставила предложения по трем дополнительным участкам разведения сил и средств, которые ранее определило руководство Генштаба Вооруженных сил Украины.

Источник: Ракурс


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