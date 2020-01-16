Касетний скандал Гончарука наробив галасу в Україні. Фото: ТСН

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В Україні спалахнув черговий касетний скандал, який цього разу торкнувся прем'єр-міністра Олексія Гончарука. В мережі з’явилися аудіозаписи, на яких нібито чинний глава українського уряду говорить, що президент Володимир Зеленський не розуміє економічних процесів в країні. Гончарук згодом прокоментував появу записів і пояснив це наявністю ворогів команди президента й уряду.

Сьогодні Верховна Рада попередньо 260 голосами схвалила закон № 2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор». Документ передбачає, що регулювання у сфері азартних ігор здійснюється Комісією з розвитку та регулювання азартних ігор, який підпорядкований Кабінету міністрів.

Також парламент ухвалив за основу і в цілому проект постанови № 2718 «Про заяву Верховної Ради України «Про участь постійної делегації ВРУ в роботі ПАРЄ у 2020 році». Таким чином Україна повертається до роботи в сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Національна поліція попросила Федеральне бюро розслідувань США допомогти розслідувати хакерську атаку на сайти українських компаній Burisma Holdins та студії «Квартал 95». Раніше ЗМІ стверджували, що метою хакерської атаки було заволодіння персональними даними співробітників компаній, а також електронними листами керівників.

У Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Україна надала пропозиції щодо трьох додаткових ділянок розведення сил і засобів, які раніше визначило керівництво Генштабу Збройних сил України.