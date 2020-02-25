Коронавирус стремительно распространяется в Европе. Фото: google.com/maps

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Китайский коронавирус впервые зафиксировали в Австрии, Хорватии, Каталонии, Швейцарии и Румынии. Новые случаи заражения в Италии — за последние сутки заболели 38 человек, общее количество заболевших в стране достигло почти 300 человек. В Иране заразился заместитель министра здравоохранения страны Ираджа Харирчи.

Европейский суд по правам человека решил не рассматривать в своей Верхней палате апелляционное обжалование по делу о нарушении закона Украины об очищении власти (люстрации) Европейской конвенции по правам человека. Поэтому вступило в силу решение ЕСПЧ о том, что увольнение украинских чиновников по закону «Об очищении власти» нарушило их права.

Китайские ученые разработали вакцину против SARS-CoV-2. В КНР заявляют, что результаты клинических испытаний препаратов против нового коронавируса опубликуют 27 апреля. Соответствующие испытания проводят в больницах Уханя. Так, противовирусный препарат, разработанный для лечения вируса Эбола, который впоследствии также продемонстрировал эффективность в борьбе с рядом других РНК-вирусов, в том числе и с коронавирусами.

На Закарпатье в инфекционное отделение положили жителя Береговского района. Мужчина обратился к медикам с признаками ОРВИ и заявил, что контактировал с гражданами Китая на рынке в Венгрии. В Черновцах госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру энергетики Алексею Оржелю провести полный аудит угольных предприятий и передать результаты аудита в правоохранительные органы. Глава государства заявил, что термин «смотрящий за шахтами» должен исчезнуть, как и сами смотрящие.

«Украинский киберальянс» (УКА), который занимается противодействием российской агрессии в Украине, заявил об обысках по месту регистрации трех активистов организации. Следственные действия устроили полицейские совместно со спецназовцами КОРД. В организации назвали такие действия Национальной полиции политическим давлением.

Российская Федерация освободила четырех украинских рыбаков, которых 15 февраля задержали сотрудники ФСБ в западной части Азовского моря. Вскоре граждане Украины отправятся домой на собственном судне.