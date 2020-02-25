Коронавірус стрімко поширюється Європою. Фото: google.com/maps

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Китайський коронавірус вперше зафіксували в Австрії, Хорватії, Каталонії, Швейцарії та Румунії. Нові випадки зараження в Італії — за останню добу захворіли 38 осіб, загальна кількість хворих в країні досягла майже 300 осіб. В Ірані заразився заступник міністра охорони здоров’я країни Іраджа Харірчі.

Європейський суд з прав людини вирішив не розглядати у своїй Верхній палаті апеляційне оскарження по справі щодо порушення законом України про очищення влади (люстрацію) Європейської конвенції з прав людини. Відтак набуло чинності рішення ЄСПЛ про те, що звільнення українських чиновників за законом «Про очищення влади» порушило їхні права.

Китайські вчені розробили вакцину проти SARS-CoV-2. У КНР заявляють, що результати клінічних випробувань препаратів проти нового коронавірусу опублікують 27 квітня. Відповідні випробування проводять у лікарнях Уханя. Так, противірусний препарат, розроблений для лікування вірусу Ебола, котрий згодом також продемонстрував ефективність у боротьбі з низкою інших РНК-вірусів, зокрема й з коронавірусами.

На Закарпатті в інфекційне відділення поклали мешканця Берегівського району. Чоловік звернувся до медиків із ознаками ГРВІ та заявив, що контактував із громадянами Китаю на ринку в Угорщині. У Чернівцях госпіталізували жінку, яка повернулася з Італії.

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру енергетики Олексію Оржелю провести повний аудит вугільних підприємств та передати результати аудиту в правоохоронні органи. Глава держави заявив, що термін «смотрящий за шахтами» повинен зникнути, як і самі смотрящі.

«Український кіберальянс» (УКА), який займається протидією російській агресії в Україні, заявив про обшуки за місцем реєстрації трьох активістів організації. Слідчі дії влаштували поліцейські спільно з спецпризначенцями КОРД. В організації назвали такі дії Національної поліції політичним тиском.

Російська Федерація звільнила чотирьох українських рибалок, яких 15 лютого затримали співробітники ФСБ в західній частині Азовського моря. Незабаром громадяни України вирушать додому на власному судні.