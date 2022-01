Забудова Києва: місто хмарочосів

https://racurs.ua/ua/2981-zabudova-kyieva-misto-hmarochosiv.html

Недавно мы писали о растянувшихся на месяцы и годы игрищах вокруг генерального плана застройки Киева. Судя по последним новостям, принятие документа отодвинулось уже на февраль, а до того времени генплан будет активно обсуждаться. Особый интерес киевлян вызывает многоэтажная застройка города: за тридцать лет независимости исторический центр успели порядочно изуродовать «недоскребами», однако в новом документе как будто обещано наложить табу на градостроительные эксперименты в исторических районах города страдающих манией величия архитекторов.

Седьмое место в мире

Тем временем Киев занял по количеству небоскребов… первое место в Европе!

В мировом рейтинге столица Украины занимает седьмое место в мире после Нью-Йорка, Торонто, Сеула, Дубаи, Токио и Гонконга https://skyscraperpage.com/cities/ На сайте SkyscraperPage, который с 1997 года аккумулирует информацию о самых высоких зданиях в мире, есть отдельная страница, посвященная Киеву.

Что такое вообще «небоскреб»? Совет по высотным зданиям и городской среде (The Council on Tall buildings and Urban Habitat, США) – международная организация, занимающаяся вопросами высотного строительства, называет многоэтажкой здание высотой от 14 этажей (50 метров). По меркам США, небоскреб – это здание высотой 150 метров. Несложно подсчитать, что это чуть больше четырех десятков этажей. Поэтому отвратительно, по нашему субъективному мнению, выглядящее в историческом центре Киева 47-этажное здание на Кловском спуске, 7, (архитектор Андрей Мазур и Архитектурный союз) вполне вписывается в американские «небоскребные стандарты).

Но мы не будем сейчас обсуждать эстетические достоинства киевских высоток. Тем более, что, будь самое высокое здание возведено где-нибудь в новом районе, оно бы, скорее всего, смотрелось там вполне уместно. Нас больше интересует типовая высотная застройка и те проблемы для городской жизни, которые она порождает.

Европа уже переболела

Европа пережила бум строительства высотных домов во второй половине прошлого века. Связан он был с окончанием Второй мировой войны, когда европейские города зализывали нанесенные войной раны, и строительство многоэтажек, казалось, было лучшим решением для преодоления жилищного кризиса.

В это время в СССР острейший жилищный кризис решался при помощи массового строительства хрущевок, казавшихся поколению, выросшему в коммуналках, настоящими дворцами. Пяти- и девятиэтажные дома в то время строились из-за того, что давали возможность… экономить на лифтах: в пятиэтажках, по строительным нормам, можно было обойтись без лифта, а в домах до девяти этажей включительно установить только одну пассажирскую кабину.

Сейчас технологии шагнули далеко вперед. С 2020-го года строительные нормы позволяют возводить в Украине дома высотой до 150 метров. Поэтому знать о плюсах и минусах высотной застройки необходимо.

Голубые линии

Например, говоря о том, что высотное строительство – вещь неизбежная для развитых стран, эксперт в сфере девелопмента и строительства Назар Бенч утверждает, что проблема – в грамотной организации такой застройки: «В мире распространилось понятие «голубых линий», которое означает ограничение по высоте и силуэту на том или ином участке, отведенном под новое строительство. В основе их определения — географические особенности местности и уже сформировавшаяся линия застройки… Конечная цель «голубых линий» заключается в сбалансированном развитии территории — здания не должны искажать уникальную историческую линию горизонта. В частности, в Афинах при застройке новыми объектами ориентируются на храм Парфенон, в Риме принимают во внимание высоту купола собора Святого Петра в 136 м».

Назар Бенч упоминает еще один очень интересный механизм сохранения исторического облика, города, который используют в Нью-Йорке. Там владельцу участка в исторической части города, в принципе пригодного под новую застройку, могут предложить в качестве компенсации другой участок, более подходящий для строительства высотных домов. В Киеве, пишет он, тоже пытались как-то организовать высотную застройку, определив для нее подходящие зоны, главным образом, на окраинах города. Однако эта инициатива снова-таки упирается в генеральный план, точнее в его отсуствие.

Генеральный план, который, все-таки надеемся, будет принят в первом квартале 2022 года, предусматривает строительство высоток за границами исторического центра: многоэтажные кварталы займут окраины или заброшенные промзоны.

Итак, высотные дома – данность и даже неизбежная вещь для крупного города.

Но мы обещали поговорить о недостатках высотной застройки.

Опасности и неудобства

Группа бельгийских исследователей опубликовала в 2017 году статью, в которой говорилось, что одна из главных опасностей для жителей высотных зданий – пожары. Существенные трудности для доступа пожарной техники и спасателей, сложности эвакуации могут привести к большим жертвам. Если помножить эту опасность на то, что отечественные застройщики еще и экономят на материалах, то… Вспомните историю с 25-этажкой на улице Вадима Гетьмана, возле метро «Шулявская», где в 2013 году произошло два пожара за год, и причиной эксперты называли дешевую легко возгорающуюся пенопластовую обшивку здания.

Если попытаться коротко перечислить недостатки высотной застройки, то это нагрузка на инфраструктуру в густо заселенных районах: ежедневная маятниковая миграция жителей этих спальных муравейников приводит к высокой нагрузке на городскую транспортную систему и время от времени к транспортному коллапсу. Высотные здания гораздо дороже в эксплуатации, потому что потребляют гораздо больше энергетических ресурсов. Если офисная высотка за счет аренды помещений окупает расходы на свое содержание, то высотный жилой дом может со временем стать слишком дорогим в обслуживании и… будет обслуживаться дешево и некачественно. Еще одна проблема – экологическая: большой дом – источник огромного количества мусора, который необходимо утилизировать.

Но самые большие проблемы, порождаемые высотной застройкой, - социальные, и они заслуживают отдельного разговора.