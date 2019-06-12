Зеленський полетить до Франції та Німеччини: ЗМІ повідомили дати візитів

https://racurs.ua/ua/n123087-zelenskyy-poletyt-do-franciyi-ta-nimechchyny-zmi-povidomyly-daty-vizytiv.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський наступного тижня полетить на зустріч із французьким і німецьким лідерами.

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Візит Зеленського до Франції відбудеться в понеділок, 17 червня, повідомляють УНН із посиланням на співрозмовника з дипломатичного корпусу.

До Німеччини український лідер вирушить наступного дня, 18 червня.

З президентом Франції Еммануелем Макроном Зеленський зустрічався у квітні, але тоді він ще не перебував у статусі глави держави. Зустріч відбулася в Єлисейському палаці у Парижі. Головною темою серед обговорюваного було питання припинення війни на Донбасі.

З німецьким канцлером Ангелою Меркель Зеленський також обговорював російську агресію проти України, але вже після його інавгурації. Сторони також обмінювалися думками стосовно українсько-німецької співпраці.

Перший закордонний візит на початку червня Зеленський здійснив до Брюсселя, де зустрічався з очільниками Євросоюзу та НАТО.

Також 1 червня стало відомо, що Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Але жодних дат у запрошенні, яке український лідер отримав від глави Білого дому, не вказано. За непідтвердженою інформацією, візит відбудеться у серпні-вересні цього року після саміту «Великої двадцятки» (G20).