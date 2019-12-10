Заяви після «нормандського формату» стали головними новинами дня. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n130656-golovni-novyny-za-10-grudnya-rezultaty-normandskogo-samitu-ta-sprava-pro-derjzradu-poroshenka.html

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«Нормандський саміт» в Парижі тривав понад 10 годин. Після переговорів стало відомо, що сторони домовилися про обмін полонених, розведення військ ще у трьох зонах фронту, безстрокове припинення вогню, створення передумов для місцевих виборів на Донбасі в 2020 році й імплементацію «формули Штайнмаєра» в українське законодавство.

Під час «нормандських переговорів» Київ погодився на те, що борг «Газпрому» Україні можуть сплатити газом. У Парижі Зеленський прийняв пропозицію Москви щодо повернення 3 млрд дол. газом. Президент РФ Володимир Путін заявив, що у випадку успішних домовленостей газ для Києва буде дешевшим на 25%.

Конгрес Сполучених Штатів Америки погодив оборонний бюджет на 2020 рік. У ньому американці передбачили виділення 300 млн дол. військової допомоги для України. Вашингтон має передати Києву летальні засоби оборони та інструменти управління крилатими ракетами прибережної оборони та протикорабельними ракетами.

Федеральне бюро розслідувань США не знайшло доказів втручання України у вибори американського президента в 2016 році. При цьому в FBI заявляють, що вплив Росії на процеси, що відбуваються у Сполучених Штатах, тільки посилюється.

У Палаті представників Сполучених Штатів Америки висунули офіційне звинувачення проти чинного президента Дональда Трампа у межах справи про його імпічмент. У Конгресі заявили, що Трамп підозрюється у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу в розслідуванні справи. Натомість глава США висміяв висунуті проти нього обвинувачення.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти колишнього президента та лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка за фактом можливої державної зради за узгодження комплексу заходів з виконання мінських угод. У ДБР попередньо кваліфікували провадження за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) ККУ.