Заявления после «нормандского формата» стали главными новостями дня. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n130656-glavnye-novosti-za-10-dekabrya-rezultaty-normandskogo-sammita-i-delo-o-gosizmene-poroshenko.html

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«Нормандский саммит» в Париже длился более 10 часов. После переговоров стало известно, что стороны договорились об обмене пленных, разведении войск еще в трех зонах фронта, бессрочном прекращении огня, создании предпосылок для местных выборов на Донбассе в 2020 году и имплементации «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Во время «нормандских переговоров» Киев согласился на то, что долг «Газпрома» Украине могут заплатить газом. В Париже Зеленский принял предложение Москвы о возврате 3 млрд долл. газом. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае успешных договоренностей газ для Киева будет дешевле на 25%.

Конгресс США согласовал оборонный бюджет на 2020 год. В нем американцы предусмотрели выделение 300 млн долл. военной помощи для Украины. Вашингтон должен передать Киеву летальные средства обороны и инструменты управления крылатыми ракетами прибрежной обороны и противокорабельными ракетами.

Федеральное бюро расследований США не нашло доказательств вмешательства Украины в выборы американского президента в 2016 году. При этом в ФБР заявляют, что влияние России на процессы, происходящие в Соединенных Штатах, только усиливается.

В Палате представителей Соединенных Штатов Америки выдвинули официальное обвинение против действующего президента Дональда Трампа в рамках дела о его импичменте. В Конгрессе заявили, что Трамп подозревается в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу в расследовании дела. Но глава США высмеял выдвинутые против него обвинения.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против бывшего президента и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко по факту возможной государственной измены за согласование комплекса мер по выполнению минских соглашений. В ГБР предварительно квалифицировали производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УКУ.