Санкції Лондона проти Абрамовича знищать "Челсі" - The Guardian

https://racurs.ua/ua/n168249-sankciyi-londona-proty-abramovycha-znyschat-chelsi-the-guardian.html

Ракурс

Підсанкційний російський олігарх Роман Абрамович, який планував продати свій футбольний клуб «Челсі», тепер не зможе цього зробити.

Як пише The Guardian, через санкції «Челсі» тепер не може продавати квитки, атрибутику, а також купляти чи продавати гравців.

«Ракурс» повідомляв, що Абрамовича уряд Великої Британії 10 березня включив у новий список санкцій проти наближених до Кремля олігархів.

У документі зазначалося, що Абрамович підтримував тісні стосунки з Путіним «протягом десятиліть» і цей факт дозволяв йому отримувати фінансову вигоду.

Уряд заявив: «Це об'єднання включало отримання фінансової вигоди чи іншої матеріальної вигоди від Путіна та уряду Росії. Сюди входять податкові пільги, отримані компаніями, пов’язаними з Абрамовичем, купівля та продаж державних акцій за вигідними ставками, а також контракти, отримані напередодні ЧС-2018. Тому Абрамович отримав пільговий режим і поступки від Путіна та уряду Росії».

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Абрамович неодноразово заперечував, що він пов’язаний з Путіним або російською державою, або що він зробив щось, щоб заслужити санкції.

У перші дні війни екс-губернатор Чукотки вирішив позбутися «Челсі» — одного з найлегендарніших клубів Британії. Він купив його у 2033 році.