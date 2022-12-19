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Ракурс
Десантники ЗСУ вибили окупантів з околиці Бахмута. Фото:

Десантники ЗСУ вибили окупантів з околиці Бахмута — відео контратаки

19 гру 2022, 08:49
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Бої за місто Бахмут Донецької області тривають. Українські військові не лише тримають позиції, але й проганяють ворога, який намагається просунутися вперед.





Так, контратака підрозділу десантно-штурмових військ Збройних сил України вибила росіян зі східної околиці міста. Корегуванням з дрону у взаємодії з артилерією та британськими бронеавтомобілями Wolfhound десантники сміливо виїхали на вулиці та зачистили російську піхоту вогнем 12,7 мм великокаліберних кулеметів. Про це 19 грудня повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Зазначається, що подавлені вогнем окупанти не змогли організувати опір й тому втекли. Таким чином ЗСУ знову контролюють околицю Бахмута.

Нагадаємо, в Донецькій області українська артилерія розбила російську позицію та ліквідувала значну кількість окупантів на ній. Ворога знищили поблизу Озерянівки, що на позиціях південніше Бахмута.

Джерело: Ракурс


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