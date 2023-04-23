Артилерія ДШВ знищила російську піхоту. Фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n182294-artyleriya-dshv-znyschyla-rosiysku-pihotu-video-likvidaciyi.html

Ракурс

Українські «Боги війни» знищили російську піхоту на одній із ліній фронту.

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Захисники вже втомилися пояснювати, що окупантам не місце на українській землі, але не втомилися доводити хто на ній господар. Про це заявили в 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді. Відповідний допис 23 квітня опублікували Facebook-сторінці підрозділу.

Якщо не відступите і не складете зброю, фінал буде один — вас навіки поховає в собі український чорнозем, — наголосили десантники.

На опублікованих кадрах можна побачити, як аеророзвідка виявила групу загарбників на одній із ділянок фронту. Далі по піхоті противника прицільно відпрацювала артилерія, ніхто з ворогів не вижив.

Нагадаємо, 21 квітня командування ДШВ опублікувало відео того, як українські десантники з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ знищили російський танк Т-90 з мінним тралом. По ворожій одиниці вдарили з ПТРК Javelin.

Також в мережі з’явилося відео моменту удару українських артилеристів по двох бойових машинах піхоти росіян. Для знищення двох ворожих бронемашин знадобилося всього два снаряди.