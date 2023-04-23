Артилерія ДШВ знищила російську піхоту — відео ліквідаціїhttps://racurs.ua/ua/n182294-artyleriya-dshv-znyschyla-rosiysku-pihotu-video-likvidaciyi.htmlРакурс
Українські «Боги війни» знищили російську піхоту на одній із ліній фронту.
Захисники вже втомилися пояснювати, що окупантам не місце на українській землі, але не втомилися доводити хто на ній господар. Про це заявили в 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді. Відповідний допис 23 квітня опублікували Facebook-сторінці підрозділу.
Якщо не відступите і не складете зброю, фінал буде один — вас навіки поховає в собі український чорнозем, — наголосили десантники.
На опублікованих кадрах можна побачити, як аеророзвідка виявила групу загарбників на одній із ділянок фронту. Далі по піхоті противника прицільно відпрацювала артилерія, ніхто з ворогів не вижив.
Нагадаємо, 21 квітня командування ДШВ опублікувало відео того, як українські десантники з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ знищили російський танк Т-90 з мінним тралом. По ворожій одиниці вдарили з ПТРК Javelin.
Також в мережі з’явилося відео моменту удару українських артилеристів по двох бойових машинах піхоти росіян. Для знищення двох ворожих бронемашин знадобилося всього два снаряди.