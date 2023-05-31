Поширення COVID-19 посилило глобальне потепління

https://racurs.ua/ua/n183636-pandemiya-koronavirusu-posylyla-globalne-poteplinnya-ucheni.html

Ракурс

Локдаун через пандемію COVID-19 у Південній Азії значно зменшив концентрацію короткоживучих охолоджувальних частинок у повітрі, тоді як концентрація довгоживучих парникових газів майже не постраждала.

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Таким чином, зменшення викидів забруднюючих речовин призводить не лише до чистішого повітря, але й посилює потепління клімату. Про це свідчать результати дослідження учених зі Стокгольмського університету (Швеція), повідомляє прес-служба вишу.

Добре відомо, що викиди оксидів сірки і азоту та інших забруднювачів повітря призводять до утворення в повітрі аерозолів (частинок), які можуть компенсувати або замаскувати повне потепління клімату, викликане парниковими газами, такими як вуглекислий газ і метан, — зазначається в статті.

Охолоджувальний ефект аерозолів полягає в тому, що вони відбивають сонячне випромінювання назад у космос. Чим менший вміст аерозолів, тим менше охолодження, а отже, менше «маскування» зігріваючого ефекту значно довговічніших «кліматичних» газів.

Раніше в учених було недостатньо знань про цей «маскувальний ефект». Для того, щоб визначити його розмір, потрібні були б масштабні експерименти, котрі охоплювали б величезні регіони, що зробити було неможливо. Проте пандемія COVID-19 стала таким «природним» експериментом.

Навесні 2020 року активність багатьох галузей промисловості та транспорту в усьому світі знизилася через пандемічні обмеження. Це створило унікальну можливість вивчити, що відбувається з кліматом, якщо швидко скоротити викиди газів та аерозолів, — зазначається у статті.

У своєму дослідженні учені використали дані про склад атмосфери та радіацію, зібрані станцією на острові Ханімаду, котрий входить до складу Мальдівських островів й розташований неподалік від узбережжя Індії.

Ця станція має стратегічне розташування для захоплення повітряних мас з Азійського субконтиненту і перебуває в районі з невеликою кількістю регіональних джерел викидів. Коли під час пандемії в Південній Азії (переважно в Пакистані, Індії та Бангладеш) викиди раптово зменшилися, з’явилася можливість побачити, який вплив це мало на клімат. Виявилося, що:

концентрація забруднюючих короткоживучих частинок повітря значно зменшилася, в той час як концентрація довгоживучих парникових газів майже не змінилася в повітряній масі над Південною Азією;

вимірювання, проведені в той самий час над північною частиною Індійського океану, виявили семивідсоткове збільшення сонячної радіації, що досягає поверхні Землі, а отже, підвищення температури.

Хоча небо стало блакитнішим, а повітря чистішим, потепління клімату посилилося, коли ці охолоджувальні частинки повітря були видалені, — наголошують дослідники.

Таким чином, результати показують, що повна відмова від спалювання викопного палива на користь відновлюваних джерел енергії з нульовим рівнем викидів може призвести до швидкого «видалення» аерозолів, тоді як парникові гази залишаться.