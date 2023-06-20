Армія рф обстріляла рятувальників у Херсоні. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n184281-armiya-rf-obstrilyala-ryatuvalnykiv-u-hersoni-ie-zagyblyy-ta-poraneni.html

Ракурс

Окупаційна армія росії сьогодні, 20 червня, обстріляли групу рятувальників у Херсоні.

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Під обстріл ворожої артилерії потрапили співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які розчищали мул. Внаслідок артобстрілу загинув один співробітник ДСНС, ще восьмеро дістали поранення. Про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила в Facebook.

Тим часом Херсонська обласна прокуратура повідомила, що ці дані ще уточнюються. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного ворожою армією.

Нагадаємо, 11 червня окупанти атакували в Херсоні човен із мирними жителями, які евакуювалися через Дніпро з Лівобережжя. Внаслідок цього троє осіб загинули, ще 10 осіб дістали поранення — восьмеро цивільних та двоє правоохоронців.

А 14 червня ворог здійснив обстріл Херсону з мінометів. Внаслідок цього травмовано двох волонтерів, серед яких іноземець. Вони допомагали з евакуацією цивільного населення.