Олексій Навальний, фото: «Хвиля»

https://racurs.ua/ua/n185849-rosiyskogo-opozycionera-navalnogo-zasudyly-do-sche-19-rokiv-uv-yaznennya.html

Ракурс

Російського опозиціонера Олексія Навального засудили до 19 років позбавлення волі у справі про «створення екстремістської спільноти».

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Вирок виніс Московський міський суд, який провів виїзне засідання у виправній колонії № 6 у Володимирській області рф, де Навальний вже відбуває дев’ятирічний термін ув’язнення згідно з вироком суду в іншій справі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Таким чином, 19 років — це загальний термін, який має провести Навальний у колонії за винесеними вироками.

Зазначається, що серед пунктів звинувачень Навальному, окрім «екстремізму», були також «реабілітація нацизму» (за створення колажу із вкритим зеленкою монументом «Батьківщина-мати кличе!») та «залучення неповнолітніх до дій, небезпечних для життя» (оскільки на мітинги, на які закликав політик, приходили неповнолітні).

Разом із Навальним у справі проходить і колишній технічний директор його YouTube-каналу «Навальный LIVE» Даніель Холодний. Йому суд оголосив вирок — вісім років загального режиму.

Нагадаємо, престижну кінопремію «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм» у цьому році здобула стрічка про Навального.