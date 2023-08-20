Кількість випущених по Україні дронів та ракет назвав Зеленський

росія активно застосовує проти України дрони та ракети, фото: RFI

https://racurs.ua/ua/n186397-kilkist-vypuschenyh-po-ukrayini-droniv-ta-raket-nazvav-zelenskyy.html

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росія за час повномасштабного вторгнення застосувала проти України понад 6,5 тис. ракет та 3,5 тис. ударних дронів.

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Про це сьогодні, 20 серпня, під час прес-конференції з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє «Радіо Свобода».

Від 24 лютого 2022 року агресор використав проти України вже понад 6,5 тис. ракет та понад 3,5 тис. ударних дронів, зокрема іранських дронів «Шахедів». Абсолютна більшість із них по цивільних, а не військових об'єктах, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно розвідка Великої Британії підтвердила, що росія почала застосовувати ударні дрони власного виробництва, засновані на іранських розробках Shahed.

Джерело: «Радіо Свобода»