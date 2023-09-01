Під час «голосування» у Маріуполі, фото: Петро Андрющенко

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Ракурс

У Маріуполі на зупинках автобусів з’явилося «ноу-хау» від рашистів — «виборчі точки», на яких пропонують достроково проголосувати на так званих «виборах у місцеві органи влади».

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Про це сьогодні, 1 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, опублікувавши відповідні фото.

Такі авто приблизно зранку з’явились на зупинках автобусів, зокрема біля міськлікарні 2 стояла. Жінка оголошувала: «Досрочньіе вьіборьі! Подходим, голосуем!», — розповів Андрющенко. — На капоті встановлена прозора запечатана урна вже з бюлетенями.

За його словами, документи на такому «голосуванні» навіть не перевіряють.

Бюлетень в руки, прізвище зі слів в список і вперед на «волеизявление». Такі собі «вибори» зі всіх сторін", — наголосив він.

15 червня центральна виборча комісія рф проголосувала за проведення 10 вересня так званих «виборів» на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.