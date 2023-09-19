У Львові після російської повітряної атаки спалахнула масштабна пожежа, фото: ДСНС

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Ракурс

У Львові рятувальники понад 12 годин гасили масштабну пожежу, котра виникла внаслідок нічної ворожої атаки безпілотниками — вогонь розкинувся на понад 9 тис. кв. м.

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Про це сьогодні, 19 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зазначається, що до гасіння пожежі рятувальники залучали сучасну техніку з Рівненського підрозділу ДСНС — пожежного робота Magirus.

Цей спецпристрій має дистанційне керування та може подавати 2000 літрів води щохвилини на відстань до 65 метрів. Тож в рази зменшується ризик для життя та здоров’я рятувальників під час ліквідації масштабних пожеж, — зазначив Клименко.

На жаль, внаслідок ворожого влучання одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Російські безпілотники атакували Львів близько п’ятої години ранку. О 9.46 пожежу складських будівель було локалізовано на загальній площі 9 тис. 400 кв. м, о 17.21 — ліквідовано.

Нагадаємо, російська атака на Львів в ніч на 19 вересня знищила близько 300 тонн гуманітарної допомоги.