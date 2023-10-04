Доісторичний космічний вибух передував появі сільського господарства, фото: John McLinden

https://racurs.ua/ua/n187954-kosmichnyy-vybuh-sprychynyv-poyavu-silskogo-gospodarstva-ucheni.html

Ракурс

Сільське господарство на території Леванту (сучасній Сирії, Йорданії, Лівані, Палестині, Ізраїль та частини Туреччини) розпочалося з космічного вибуху, котрий стався 12 тис. 800 років тому, коли роздроблена комета врізалася в атмосферу Землі.

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Вибух та наступні зміни навколишнього середовища змусили мисливців-збирачів у доісторичному поселенні Абу-Хурейра прийняти сільськогосподарські практики, щоб збільшити свої шанси на виживання. Про це свідчать результати дослідження міжнародної групи учених, повідомляє видання EurekAlert.

У цьому великому регіоні відбулася зміна від більш вологих умов, які були лісистими і з різноманітними джерелами їжі для мисливців-збирачів, до більш сухих і прохолодних умов, коли вони більше не могли виживати лише як мисливці-збирачі, — наголошують дослідники.

Поселення в Абу-Хурейра відоме серед археологів як свідчення найдавнішого відомого переходу від збиральництва до землеробства.

Селяни почали вирощувати ячмінь, пшеницю та бобові, — зазначають учені. — Це те, що чітко показують докази.

Сьогодні Абу-Хурейра та її багата археологічна спадщина лежать під озером Ассад — водосховищем, створеним внаслідок будівництва греблі Такба на річці Євфрат у 1970-х роках. Але до його затоплення археологи встигли зібрати багато матеріалів для подальшого вивчення.

Вивчаючи їх, учені встановили, що:

приблизно 12 тис. 800 років тому мешканці селища переходять до вирощування характерних для раннього землеробства посухостійких рослин — це відображає сухіший клімат, який настав після раптової суворої зими;

також були виявлені свідчення масштабного вибуху, такі як оплавлені мінерали, котрий завдав значних руйнувань у той час;

аналогічні сліди вибуху, котрий стався у цей період, були знайдені на близько 50 інших ділянках по всій Північній і Південній Америці та Європі.

На думку дослідників, це свідчить про поширену одночасну руйнівну подію, що відповідає роздробленій кометі, яка врізалася в атмосферу Землі. Вибухи, пожежі та подальший вплив взимку могли спричинили вимирання більшості великих тварин, включаючи мамонтів, шаблезубих кішок, американських коней та американських верблюдів.

Оскільки кратер від падіння цього космічного об'єкта відсутній, це свідчить, що до таких наслідків призвів повітряний вибух, зазначають дослідники.

Сільське господарство врешті-решт виникло в декількох місцях на Землі в епоху неоліту, але воно виникло спочатку в Леванті, — наголошують учені, — ініційоване суворими кліматичними умовами, що супроводжували космічне зіткнення.

Джерело: EurekAlert