У Шостці могла бути трагедія?

У Шостці російська ракета впала між багатоповерхівками (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191323-u-shostci-rosiyska-raketa-vpala-mij-bagatopoverhivkamy-foto.htmlРакурс
У Шостці російська ракета уранці 13 січня впала між багатоповерхівками.
На фото, які опублікувала прокуратура Сумщини після ранкового обстрілу, видно величезну вирву прямо в дворі серед багатоповерхівок.
Місцева влада повідомила, що вибухова хвиля пошкодила 26 будинків, одна жінка отримала поранення.
За попередніми даними — це могла бути надзвукова крилата ракета Х-22.
У Чернігові пошкоджено кілька приватних будинків, один — зруйновано. В одному із дворів від вибуху загинув пес.
У Дніпрі також є влучання. Минулося без постраждалих.
У Кременчуцькому районі на приватне подвір’я впала ракета, яка не вибухнула. Травмованих чи загиблих немає.
Також ППО працювала під час атаки на Чернігівщині, Кіровоградщині та Рівненщині, повідомили в ОВА.