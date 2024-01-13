У Шостці могла бути трагедія?

https://racurs.ua/ua/n191323-u-shostci-rosiyska-raketa-vpala-mij-bagatopoverhivkamy-foto.html

Ракурс

У Шостці російська ракета уранці 13 січня впала між багатоповерхівками.

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На фото, які опублікувала прокуратура Сумщини після ранкового обстрілу, видно величезну вирву прямо в дворі серед багатоповерхівок.

Місцева влада повідомила, що вибухова хвиля пошкодила 26 будинків, одна жінка отримала поранення.

За попередніми даними — це могла бути надзвукова крилата ракета Х-22.

У Чернігові пошкоджено кілька приватних будинків, один — зруйновано. В одному із дворів від вибуху загинув пес.

У Дніпрі також є влучання. Минулося без постраждалих.

У Кременчуцькому районі на приватне подвір’я впала ракета, яка не вибухнула. Травмованих чи загиблих немає.

Також ППО працювала під час атаки на Чернігівщині, Кіровоградщині та Рівненщині, повідомили в ОВА.