Генінспектор бундесверу - Збройні сили Німеччини мають бути готові до війни через п'ять років

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Генеральний інспектор бундесверу генерал-лейтенант Карстен Бройєр заявив, що збройні сили Німеччини мають бути готовими до війни через п’ять років.

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Таку думку він висловив у інтерв’ю виданню Welt am Sonntag.

За словами Бройєра, ризики збройного конфлікту зростають, і Євросоюз уперше з моменту закінчення Холодної війни зіткнувся з реальною загрозою військового вторгнення.

Генерал-лейтенант також наголошує, що готовність до війни означає як необхідність зміни мислення людей, так і необхідність підвищення боєздатності армії.

Бройєр вважає, що дії та рішення російського диктатора володимира путіна свідчать про його готовність розширити військові дії, які згодом можуть торкнутися не лише України.

Генерали в Німеччині, як і в інших країнах Європи, останніми тижнями не раз висловлювали тезу про те, що необхідно готуватися до можливої агресії з боку росії.

У листопаді опитування фонду Кербера показало, що 71% респондентів у Німеччині виступають проти того, щоб країна брала на себе військове лідерство у Європі.

Валерій Залужний у день своєї відставки таємно зустрічався з німецькими генералами.