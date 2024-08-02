США продовжили дозвіл на завершення транзакцій з Мосбіржею, фото: «Яндекс»

https://racurs.ua/ua/n197916-ssha-na-dva-misyaci-prodovjyly-dozvil-na-tranzakciyi-z-mosbirjeu-ekonomichni-sankciyi.html

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Мінфін США видав дві ліцензії, котрі продовжують термін дозволу на завершення транзакцій з російськими «Московською біржею», «Національним кліринговим центром» (контрагент валютних угод на Мосбіржі) та «Національним розрахунковим депозитарієм», щодо яких американські санкції були запроваджені 12 червня.

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Тексти ліцензій сьогодні, 2 серпня, опубліковані на сайті американського Мінфіну.

Раніше відповідні дозволи діяли до 13 серпня, тепер їхній термін продовжено до 12 жовтня 2024 року.

Документ дозволяє завершення наступних операцій:

закриття угод із заблокованими установами, якщо платежі здійснюються на спеціальні заблоковані рахунки;

продаж або передачу боргових зобов’язань та акцій, випущених або гарантованих цими установами, якщо покупець не є американською особою;

завершення угод з боргами та акціями, укладених до 12 червня 2024 року;

закриття деривативних контрактів, укладених до 12 червня 2024 року, за умови, що платежі здійснюються на заблоковані рахунки.

Водночас документ забороняє транзакції, які стосуються кореспондентських рахунків та операцій з центральним банком рф, національним фондом добробуту рф та міністерством фінансів рф.

Крім того, до 1 листопада цього року було дозволено проведення операцій із НКЦ, пов’язаних із нафтою, нафтопродуктами, газом та іншими енергоносіями.

Аналогічний дозвіл сьогодні також видало британське Управління щодо здійснення фінансових санкцій — його дія спливає 12 жовтня.