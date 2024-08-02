США на два місяці продовжили дозвіл на транзакції з Мосбіржею — економічні санкціїhttps://racurs.ua/ua/n197916-ssha-na-dva-misyaci-prodovjyly-dozvil-na-tranzakciyi-z-mosbirjeu-ekonomichni-sankciyi.htmlРакурс
Мінфін США видав дві ліцензії, котрі продовжують термін дозволу на завершення транзакцій з російськими «Московською біржею», «Національним кліринговим центром» (контрагент валютних угод на Мосбіржі) та «Національним розрахунковим депозитарієм», щодо яких американські санкції були запроваджені 12 червня.
Тексти ліцензій сьогодні, 2 серпня, опубліковані на сайті американського Мінфіну.
Раніше відповідні дозволи діяли до 13 серпня, тепер їхній термін продовжено до 12 жовтня 2024 року.
Документ дозволяє завершення наступних операцій:
- закриття угод із заблокованими установами, якщо платежі здійснюються на спеціальні заблоковані рахунки;
- продаж або передачу боргових зобов’язань та акцій, випущених або гарантованих цими установами, якщо покупець не є американською особою;
- завершення угод з боргами та акціями, укладених до 12 червня 2024 року;
- закриття деривативних контрактів, укладених до 12 червня 2024 року, за умови, що платежі здійснюються на заблоковані рахунки.
Водночас документ забороняє транзакції, які стосуються кореспондентських рахунків та операцій з центральним банком рф, національним фондом добробуту рф та міністерством фінансів рф.
Крім того, до 1 листопада цього року було дозволено проведення операцій із НКЦ, пов’язаних із нафтою, нафтопродуктами, газом та іншими енергоносіями.
Аналогічний дозвіл сьогодні також видало британське Управління щодо здійснення фінансових санкцій — його дія спливає 12 жовтня.