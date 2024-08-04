Понад 50 тис. людей затримали в білорусі з політичних мотивів за чотири роки

У білорусі з політичних мотивів затримали десятки тисяч людей, фото: Nexta

https://racurs.ua/ua/n197980-ponad-50-tys-ludey-zatrymaly-v-bilorusi-z-politychnyh-motyviv-za-chotyry-roky.html

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У білорусі понад 50 тис. людей були затримані з політичних мотивів з 2020 року.

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Про це розповів правозахисник центру «Вясна» Леонід Судаленко на конференції «Нова Білорусь», повідомляє видання «Наша Ніва».

За його словами, понад 3 тис. 380 осіб було визнано політичними ув’язненими, а майже 2 тис. з них було звільнено.

Судаленко також додав, що правозахисникам «Вясна» відомо про щонайменше 5 тис. 472 людей, засуджених за політично мотивованими кримінальними справами.

Нагадаємо, у 2020 році у білорусі спалахнули масові протести проти результатів президентських виборів, на яких нібито в черговий раз переміг диктатор олександр лукашенко. Символом протестів став національний біло-червоно-білий прапор. За підтримки росії лукашенкові тоді вдалося утриматися при владі, а низка білорусів стали жертвами репресій.

Джерело: «Наша Ніва»