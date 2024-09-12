Хмельницька АЕС. Фото: uatom

https://racurs.ua/ua/n199227-rosiyskyy-shahed-proletiv-u-bezposeredniy-blyzkosti-do-hmelnyckoyi-aes.html

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Російський БпЛА типу Shahedпролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.

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Небезпечний маневр ворожого безпілотника зафіксували у ніч на 12 вересня. Згодом «Шахед» був знищений силами української протиповітряної оборони. Про це голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив у Telegram.

Сьогодні, під час нічної атаки, був зафіксований проліт російського ударного БПЛА типу «Шахед» у безпосередній близькості до Хмельницької атомної станції, — наголосив посадовець.

На думку глави ОВА, країна-агресор рф свідомо прокладає маршрути ракет та ударних дронів так, щоб це проходило зокрема над атомними обʼєктами України. Таке відбувається вже не вперше, наголосив він. Тюрін назвав це частиною російської терористичної тактики.

Нагадаємо, вночі 12 вересня росія атакувала Україну 64 ударними безпілотниками типу Shahed, які ворог запустив з російських Курська та Єйськ й мису Чауда в окупованому Криму.

У Повітряних силах ЗСУ заявиляли, що в ході протиповітряного бою було збито 44 ударних БпЛА, три «Шахеди» полетіли назад у росію, а ще чотири безпілотники були локаційно втрачені на території України.

У Хмельницькій області було збито десяток ворожих дронів. Однак виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції.