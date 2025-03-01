Український банкір відкрив збір на ядерну зброю для України. Фото:

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Український банкір відкрив збір на ядерну зброю для України.

Співзасновник Monobank та Fintech Band Олег Гороховський заявив, що на тлі переговорів України із Сполученими Штатами Америки його попросили відкрити збір «на ядерку». Про це банкір повідомив у Telegram.

Багато прохань почати збір на ядерку, — зазначив він і опублікував посилання на «банку» для донатів.

За перші 30 хвилин збору українці задонатили 2 млн грн. На цей момент зібрана сума вже складає понад 9млн грн. Збір грошей на «ядерку» для України все ще продовжується.

Нагадаємо, 28 лютого під час зустрічі президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом в Білому домі виникла суперечка щодо російсько-української війни. Дійшло до того, що лідери двох країн розмовляли на підвищених тонах.

Американський президент заявив, що Зеленський не готовий до миру, після чого українській делегації довелося покинути Білий дім.

Після скандалу Трамп наголосив, що Сполучені Штати прагнуть миру, а не «10-річної війни», і дорікнув Зеленському за те, що той хоче «воювати, воювати, воювати».

Президент України заявив, що не збирається вибачатися перед американцями і відзначив, що «ніхто більше не хоче закінчення війни, ніж ми, українці».