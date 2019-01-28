В Японии правительство будет взламывать «умную» технику граждан

Интернет вещей. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2242-v-yaponii-pravitelstvo-budet-vzlamyvat-umnuu-tehniku-grajdan.html

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Японское правительство одобрило поправку к закону, позволяющую государственным служащим взламывать устройства, подключенные к интернету, — так называемые IoT-девайсы (IoT — интернет вещей, англ. Internet of things).

Сотрудники Национального института информационных и коммуникационных технологий под контролем Министерства внутренних дел и связи будут подбирать пароли к домашним устройствам японцев, пишет ZDNet.

Государственным хакерам разрешено использовать пароли, установленные по умолчанию, а также словари паролей, чтобы подключиться к IoT-устройствам.

Задача состоит в том, чтобы составить список небезопасных устройств, которые используют стандартные или слишком простые пароли, и передать его властям и поставщикам интернет-услуг, чтобы они могли принять меры для предупреждения потребителей и обеспечения безопасности устройств.

Кампания по проверке паролей стартует в феврале. За этот месяц власти намерены проверить 200 млн устройств. Начать планируют с роутеров и веб-камер.

По данным Министерства внутренних дел и связи, в Японии в 2016 году атаки на IoT-девайсы составили две трети от всех кибератак.

План разработан в рамках подготовки к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года. Правительство опасается, что хакеры могут использовать IoT-устройства для атак на ИТ-инфраструктуру Олимпийских игр.