Медреформа в Украине: неудобные вопросы, или Все равны, но есть равнее

Медреформа в Украине. Шива, Вишну и Брама поклоняются богине Кали

https://racurs.ua/2270-medreforma-v-ukraine-neudobnye-voprosy-ili-vse-ravny-no-est-ravnee.html

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«Снимаю шляпу» — сказал Семен Фишелевич Глузман, прочитав мой опус. Похвала от человека-ориентира, заплатившего огромную цену за право назвать ложь ложью, дорогого стоит.

Судьбу статьи предугадать сложно. «Супрунгейт как диагноз» суждено было стать летучей, словно корь. Наверное, сыграли два фактора — суперактуальность темы и оперативность. Обидно, что более серьезные материалы из километров букв — с цифрами, документами, выводами по результатам аудита Счетной палаты — не имели и сотой доли подобного эффекта.

О сколько нам открытий чудных

После публикации статьи ждало много открытий чудных. «Комплименты» в личку от неопознанных личностей в расчет не беру. Но от такой категории, как ученые, по умолчанию ожидала аргументов, умения задавать вопросы и слышать оппонента — а получила «с вами надо разобраться».

Вы знаете, что такое когнитивный диссонанс? Для меня, например, когда люди, борющиеся с лженаукой и фальсификацией научных исследований, кричат «ату ее!», но ничего не хотят слышать о «фальсификациях» в другой статье — своего коллеги. Еще дали понять, что негоже всуе рядом со светлой фамилией упоминать Януковича.

Автор вышеупомянутой статьи о том, что сделала Супрун, на комментарии колеблющихся («А отрицательные результаты вы заметили? Или все — саботаж, недоработки на местах и прочее?») реагировал очень резко и надменно. Требовал пруфов от экспертов, медиков, утверждающих, что все не совсем так, как он пишет. Диалог не случился — ни один пруф не понравился (не подошел и отчет Счетной палаты), а «дискуссию» автор оборвал фразой (дословно) «мне нас...ть» и гордо удалился.

Видимо, о медреформе можно либо хорошо, либо никак...

Грош цена системе здравоохранения, где все держится на одной персоне

«Я хочу жити в країні #СупрунІЯ!!!» — были и такие комментарии. А мне не хочется. Хорошо живется в тех странах, где большинство граждан фамилиями министров не интересуются. Грош цена системе здравоохранения, где все держится на одной персоне. В Украине есть проблема — каждый последующий министр здравоохранения отметает наработки предыдущего, не учитывает прошлые ошибки, начиная все сначала. А ведь медреформа первичного звена уже отрабатывалась «при попередныках» в пилотных регионах, как и проект по реимбурсации лекарств — сейчас это называется «Доступные лекарства». Разве что медийности такой не было.

После публикации статьи было немало тех, кто поддержал мой опус и задавал вопросы. Кто-то из друзей промолчал — и на том спасибо. У третьих ситуация незавидная: чтобы усидеть на двух стульях, но взять сторону того, кто больше друг и ближе к Минздраву, пришлось изворачиваться и намекать.

Вспомнилось: один из бывших высокопоставленных чиновников Минздрава, то и дело выступавший с критикой тех или иных новшеств медреформы, потом как-то резко исчез из информационного поля. Как мне объяснили — «детей-то нужно трудоустраивать».

Желаемое за действительное

Медреформа нужна. И она есть — как кардинальные перемены, к которым нужно стремиться. Писать о планах необходимо, но за действительность выдавать нельзя. От поломанных Супрун схем должны были разлететься щепки. Хотелось бы увидеть фарммафию, которой от этого стало плохо, и пациента, которому стало хорошо.

Вопросов много, а ответы найти непросто. Изучаешь документы, узнаешь у экспертов, пациентов и получаешь реальность, отличную от декларируемой. И не говорить об этом нельзя. Когда трансплантология из безликой области медицины вдруг вырисовывается в имена и фамилии... Когда родственники тяжелобольных пациентов, нуждающихся в лечении за рубежом, 72 дня живут в палатках под Минздравом, чтобы ускорить процесс получения гарантийных писем. За это время умер отец троих детей, так и не дождавшийся помощи. Люди вынуждены были месяцами жить в палатках, штурмовать Минздрав, чтобы их заметили и реализовали гарантированное законом право.

К сожалению, государство, не способное профинансировать лечение граждан за рубежом, пока ничего реального не сделало для развития этих направлений медицины в Украине. Не подскажете, трансплантация — это какая волна реформы? Мне так и не удалось узнать о результатах пилотного проекта по трансплантологии, на который в прошлом году выделили 112 млн грн.

Известно, что в мае 2018 года был принят закон о трансплантации органов («О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно здравоохранения и трансплантации органов и других анатомических материалов человека»), вступивший в силу 1 января 2019 года. Мало кто не пропиарился на этом законе, называя прорывом для развития трансплантологии в Украине. Получился фальстарт. Чтобы закон с 1 января заработал, нужно было успеть сделать немало, в том числе привести в соответствие нормативно-правовую базу. Не успели. Сегодня, насколько мне известно, остановилось даже то немногое, что работало.

Все равны или есть равнее?

Нашим читателям хорошо известно, что «Ракурс» открыт для самого широкого круга мнений. Когда возникли скандалы вокруг первых госзакупок лекарств при посредничестве международных организаций, к нам обратилась одна из них — Crown Agents, чтобы рассказать свою версию о процессе закупок, возникших проблемах и планах на будущее. Почему к нам? Мы мониторили эту тему с самого начала, информацию приходилось собирать буквально по крупицам, так как этот процесс был довольно закрытым и непубличным. Королевское агентство было удивлено, что мы согласились на интервью, мол, большинству СМИ это неинтересно.

Видели мем «Мочить манту можно, Супрун — нет»? Все равны или все же есть равнее? Как-то мне попалась одна интересная книга об исследовании украинского менталитета. В характере украинцев (среди множества положительных черт) ее автор увидел также «отголоски забытых недугов», например, инфантильность и наивность. Наверное, поэтому мы и путаем революции с волшебной палочкой, способной изменить нашу жизнь быстро и безвозвратно. Может быть, по этой причине мы ждем, что придет кто-то и сделает все за нас. Легко выбираем себе идолов, возводим на престол, а потом так же легко и быстро лишаем их короны.