Круглий стіл «Кримінологія і психіатрія», організований народним депутатом України Іриною Сисоєнко

https://racurs.ua/2272-robert-van-voren-v-ukraine-po-prejnemu-suschestvuet-sovetskaya-sudebnaya-psihiatriya.html

Racurs.ua

На протяжении веков неизменно считалось, что лица с психическими заболеваниями не только не достойны жизни, но неуправляемы и даже опасны. Поэтому в большинстве обществ их держали в застенках, подальше от населения, с тем, чтобы больше никогда не выпускать на волю.

В некоторых случаях опасность таких лиц состояла не столько в наличии у них психотического расстройства, сколько в высказываемых ими неправильных и нежелательных мнениях. Таких людей правители тоже заточали в темницы, а позднее — в психиатрические учреждения. Неправильные мнения считались признаком психического расстройства, и их обладатели навсегда оказывались в заключении.

Советский опыт

Подобная ситуация существовала и в Советском Союзе. В 1988 году 10 млн советских граждан состояли на психиатрическом учете, сотни тысяч томились в психиатрических больницах и психоневрологических интернатах. Среди них были и диссиденты, такие, как Леонид Плющ, Николай Плахотнюк, Анна Михайленко и Алексей Никитин, которых пытали нейролептиками и подвергали другим наказаниям. Некоторым из них не суждено было выжить. По нашим оценкам, от 30% до 50% всех диссидентов были отправлены в психиатрические больницы в качестве наказания.

После распада СССР политические заключенные были освобождены, однако прошло гораздо больше времени, прежде чем обычные граждане, страдающие психическими заболеваниями, увидели, как меняются и становятся более человечными условия в психиатрических учреждениях. Совместно с Ассоциацией психиатров Украины мы реализовали сотни проектов, крупных и малых, и сегодняшняя психиатрия в Украине принципиально отличается от той, что была 25 лет назад.

Отношение общества

Однако еще медленнее меняется отношение общества в целом. Лица с психическими заболеваниями по-прежнему испытывают стигму, наличие психических проблем до сих пор замалчивается, и в целом в обществе превалирует суждение о том, что лица с психическими нарушениями опасны. Если спросить сейчас мнение населения, то, могу вас заверить, большинство захочет, чтобы лица с психическими заболеваниями были упрятаны в учреждения подальше от городов.

В украинских психоневрологических интернатах проживают в настоящее время 41 тыс. взрослых и 6 тыс. детей, в большинстве своем отбывающих там пожизненное заключение, не совершив при этом никакого преступления. На территории всего бывшего советского региона число изолированных от общества людей составляет около полумиллиона. Это колоссальная трагедия, о которой почти ничего не известно за пределами региона. И на эту трагедию мы больше не можем закрывать глаза.

Лица с психическими заболеваниями — такие же люди, как и мы с вами. Более того, каждый четвертый из нас страдает серьезным психическим расстройством, а каждый десятый в конце жизни заболевает деменцией. Так что посмотрите вокруг и посчитайте… Кроме того, исследования ясно показывают, что лица с психическими заболеваниями чаще здоровых людей оказываются жертвами насилия, а не его источником. Они заслуживают защиты, а не стигматизации и остракизма со стороны общества.

Судебная психиатрия

Особенно болезненной темой в этой стране является судебная психиатрия, олицетворяющая советскую психиатрию. Украина имеет печальную репутацию наличия одной из худших в Европе психиатрических больниц с особым режимом, расположенной в Днепре. В этом учреждении пытали названных мною диссидентов. Некоторые из них были там погублены.

Три года назад моя организация заключила соглашение с Министерством здравоохранения о начале процесса реформирования судебной психиатрии в Украине. Было отобрано два учреждения для апробирования новых услуг, обучения персонала новым подходам и внедрения необходимых изменений. Однако вскоре после смены руководства министерства проект был остановлен.

Прошло уже три года, но ничего не изменилось. Ничего. По-прежнему существует советская судебная психиатрия, и все принятые министерством меры носят непродуманный и неструктурный характер. Более того, они не только не обеспечивают защиту прав человека пациентов в судебно-психиатрических учреждениях, но связаны с еще более серьезными их нарушениями.

Моя организация, совместно с партнерами из Литвы и Нидерландов, готова возобновить наш совместный проект по созданию гуманных судебно-психиатрических служб в Украине. Однако при том условии, что это можно будет сделать постепенно и конструктивно — таким образом, чтобы улучшалось качество жизни пациентов и были сделаны адекватные инвестиции в программы реабилитации и реинтеграции пациентов в общество, программы, которые на сегодняшний день напрочь отсутствуют.

Потому что в конечном итоге государство обязано защищать общество от насильственных и психически больных преступников, и это обязательство может быть выполнено только в том случае, если будут обеспечены условия для лечения и реабилитации этих пациентов, а также для их безопасного возвращения в общество, не создавая при этом дополнительного риска.