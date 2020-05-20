Джордж Сорос. Фото: Facebook

https://racurs.ua/2638-dilemma-svyazannaya-s-djordjem-sorosom.html

Ракурс

В последние годы миллиардер Джордж Сорос оказался объектом многочисленных антисемитских нападок. Для многих он стал олицетворением грубого венчурного капитализма, сумев нажить огромное состояние за счет финансовых спекуляций. Одним из наиболее ярых критиков Сороса в Центральной и Восточной Европе является, разумеется, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сделавший собственную политическую карьеру благодаря инвестициям Сороса в высшее образование.

Джордж Сорос: две стороны медали

Кампания против Джорджа Сороса имеет крайне неприятный антисемитский подтекст, изображая этого «венгерского еврея» злодеем, сколотившим капитал на деньгах других, использующим экономические кризисы в свою пользу и наживающимся на чужом горе. Нравится вам это или нет, но финансовые спекуляции — это его профессия, и можно сколь угодно подвергать сомнению концепцию венчурного капитализма, но нельзя отрицать и того, что Сорос был ключевой фигурой, пытавшейся спасти Центральную и Восточную Европу от посттоталитарной катастрофы, и инвестировал больше, чем кто-либо, в обучение молодого поколения новым подходам к широкому спектру проблем современного общества, начиная от права и заканчивая медициной. За это он заслуживает постоянного места в учебниках истории, которое, несомненно, получит.

Однако есть и другая сторона медали, и лишь немногим хватает духу говорить об этом, поскольку они были, есть или надеются стать грантополучателями Сороса и его института «Открытое общество». Проблема в том, что, вольно или невольно, он создал вокруг себя культ, и возник целый батальон адептов, воспринимающих деятельность института Джорджа Сороса без критики и рефлексии. Если кто-то и осмеливается мыслить критически, то не высказывает своего мнения вслух. В каком-то смысле мы видим возрождение кухонной демократии, характерной для советских времен, когда люди обсуждали политическую жизнь СССР, собираясь с друзьями на кухне, однако за ее пределами хранили молчание.

Замените Джорджа на Ленина...

Созданные или возглавляемые мною организации были получателями многих грантов Джорджа Сороса, и я бесконечно благодарен ему за поддержку. Однако эта поддержка не является залогом моего молчания. Иногда нужно говорить прямо и быть честным, независимо от возможных негативных последствий. У меня всегда было двойственное чувство по отношению к «семье» Сороса. Я помню, что, участвуя в свое время в Европейском международном форуме фондов, встречал много «людей Сороса». И все они, молодые, энергичные, в основном женского пола, постоянно ссылались на то, что «сказал, считает или отметил Джордж». Замените Джорджа на Ленина, и вы поймете мои опасения.

Сорос — это, несомненно, уникальная и высокоинтеллектуальная личность. Будучи предпринимателем, он взял на себя личную ответственность за то, чтобы попытаться превратить политическую пустошь в регион, который начал бы осваивать демократию. При этом он совершил немало ошибок. Одна из них заключается в том, что он невольно создал своего рода секту и крайне замкнутый круг получателей грантов. Иными словами, его ведомства начали финансировать «своих», что неминуемо ведет к коррупции и нецелевому использованию средств.

За рамками полномочий Джорджа Сороса

Когда же подобная деятельность затрагивает государственную политику, то возникают большие проблемы, выходящие за рамки полномочий Джорджа Сороса. Как, например, в Украине, где далеко не совершенный и деструктивный план реформы здравоохранения проталкивался местным фондом Сороса. А когда выясняется, что за кулисами его ведомство поддерживает попытки вернуть бывшего министра здравоохранения, которая несет ответственность за образовавшийся хаос и в любой нормальной демократической стране предстала бы перед парламентской следственной комиссией, это вызывает глубокую озабоченность.

Доноры, такие, как Джордж Сорос или Билл Гейтс, сколотившие несметные состояния в результате венчурных операций, должны ограничивать себя, когда речь заходит о национальной или глобальной политике. Потому что, к сожалению, их венчурный капитализм породил немало экономических проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня и будем продолжать сталкиваться в будущем.

И, заметьте, это не имеет никакого отношения к антисемитизму — на тот случай, если вы захотите поднять этот вопрос.