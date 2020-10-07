Гепатит С: Мы все в группе риска и что с этим делать

Гепатит С. Фото: MedicineNet

https://racurs.ua/2740-gepatit-s-my-vse-v-gruppe-riska-i-chto-s-etim-delat.html

Ракурс

В Стокгольме 5 октября стартовала Нобелевская неделя. По традиции Нобелевский комитет первыми объявил лауреатов премии по физиологии и медицине. В 2020 году ими стали американцы Харви Олтер и Чарльс Райс, а также британец Майкл Хаутон за исследование и открытие вируса гепатита С (HCV, hepatitis C virus) в далеком 1989 году. Расшифровка генома и последующие изыскания совершили революцию в лечении вируса, названного «ласковым убийцей». Однако на это понадобилось около 30 лет.

Благодаря работе лауреатов, их коллег и соавторов у нас с вами есть высокочувствительные и надежные тесты на HCV, эффективные (хотя еще и не для всех пациентов доступные) лекарства. А перспектива полного искоренения вирусного гепатита С уже не кажется столь далекой и чем-то из рода фантазий.

Тихий, но смертоносный гепатит С

«На сегодняшний день вирус гепатита С считается самым смертоносным глобальным заболеванием с беспрецедентным хрониогенным потенциалом, — объясняет заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Ольга Голубовская. — Им инфицировано, по оценочным данным, около 1 млрд человек. Несмотря на то, что большинство случаев заражения проходят бессимптомно, хронические формы развиваются приблизительно у 85% больных, большинство из которых погибают через много лет от терминальных заболеваний печени. Из-за этого он и получил свое название, сродни фильмам ужасов — ласковый убийца. В Украине инфицировано около 10% взрослого населения».

«Поймать» вирус гепатита С было непросто. Сравните: вирус гепатита В идентифицировали в 60-х годах прошлого столетия, за его открытие была присуждена Нобелевская премия уже в 1976 году. Нынешний гепатит С многие годы (до 1989-го) официально называли «гепатит ни А, ни В». В те времена риск заполучить «гепатит ни А, ни В» после переливания крови составлял 5‒10% (статистика США). Только представьте: переливание крови для каждого десятого человека заканчивалось инфицированием тяжелым хроническим заболеванием, не имеющим в то время специфического лечения. Вместе с получением медицинской помощи пациенты играли в рулетку, а вот исключить инфицированную кровь из банка было невозможно. Ведь для того, чтобы создать тест на присутствие инфекционного агента, необходимо было точно знать его природу, а долгие годы работы в этом направлении не приводили к значимым результатам. Сам факт, что временное название «гепатит ни А, ни В» официально продержалось в научной литературе пару десятков лет, довольно красноречиво показывает, насколько сложно было обнаружить этот вирус.

Открытие «ласкового убийцы» — особенное событие в вирусологии. Вирус был идентифицирован не как целая вирусная частица, а как РНК, фрагмент которой удалось транслировать после клонирования ДНК-копии. Несмотря на неоднократные сообщения об обнаружении вирусоподобных частиц в сыворотке инфицированных людей и шимпанзе, никто «не видел» этот вирус до сих пор, его структура расшифрована с помощью молекулярно-генетических методов.

«Сравнительно недавно появились сообщения о получении культуры клеток человеческой гепатомы HepG2, которая может поддерживать репликацию вируса и даже сборку вирусоподобных частиц, однако до сих пор единственной моделью, наиболее полно воспроизводящей ВГС-инфекцию (ВГС — вирус гепатита С), является заражение шимпанзе», — говорит Ольга Голубовская.

Определение вирусной РНК стало переломным моментом в дальнейшей истории успеха преодоления тяжелой хронической болезни, приводящей к циррозу и раку печени. Практически одновременно были созданы тесты для скрининга крови пациентов и что очень важно — доноров. Сегодня риск заразиться после переливания компонентов крови в мире составляет 1 на миллион.

Гепатит С — больше не приговор

До недавнего времени гепатит С был синонимом приговора. Лечение этого вирусного заболевания не только сложное, но и дорогостоящее. Доступ к терапии является одной из главных проблем: ни одно государство в мире не может обеспечить лечением всех больных. Во многих странах справляться с недугом позволяет работающая страховая медицина, развитая система реимбурсации (больному возвращается часть денег, потраченных на лекарства).

Инновационные препараты прямого действия на вирус открыли новую эру в лечении этого недуга. Они имеют множество плюсов по сравнению с применяемыми ранее пегилированными интерферонами: почти стопроцентная эффективность, хорошая переносимость, а продолжительность лечения значительно уменьшилась. Гепатит С стал первым хроническим вирусным заболеванием, которое можно вылечить. К сожалению, от него пока не удалось создать вакцину по причине чрезвычайной генетической вариабельности «ласкового убийцы».

Украинский опыт

Если говорить об Украине, то еще лет 7‒10 назад вирусные гепатиты в нашей стране лечили кто во что горазд. Одни медики назначали иммуномодуляторы, другие советовали травяные сборы. Даже в медицинской среде было распространено мнение, что эта болезнь неизлечима, а потому и приступать не стоит. Некоторые врачи считали, транслируя это своим пациентам, что гепатит С — болезнь придуманная.

Привлечь внимание стран к вирусным гепатитам помогла всемирная резолюция ВОЗ, вышедшая в 2010 году. Она призывала признать проблему, разработать национальные планы, усилить эпидемиологический контроль, безопасность донорской крови. В том, что на проблему вирусных гепатитов наше государство обратило внимание, большую роль в свое время сыграла пациентская организация «Остановим гепатит». Они подняли этот вопрос, объединив все усилия. Несмотря на извечный дефицит средств, вопреки множеству «но» Украине в преодолении эпидемии вирусных гепатитов удалось сделать немало. Усилия не остались незамеченными и были признаны на первом европейском саммите по гепатиту С (2016 год), куда наша страна была приглашена и получила положительную оценку своей работе.

Хочется верить, что доступ к лечению пациентов в нашей стране будет улучшаться, а закупаемые государством лекарственные препараты надлежащего качества будут приходить вовремя. На сайте Минздрава можно ознакомиться с перечнем и количеством препаратов для лечения различных генотипов гепатита С, которые были распределены в регионы согласно приказу ведомства от 4 сентября 2020 года (https://moz.gov.ua/uploads/5/25983-dn_2028_04_09_2020_dod.pdf).

Заразиться может каждый — как себя обезопасить

Увы, нередко о своем диагнозе пациенты узнают на поздних стадиях заболевания, ведь «ласковый убийца» долгие годы не дает о себе знать. Со временем появляются последствия, которые становятся причиной смерти больных, — цирроз или рак печени. Заразиться гепатитом С может любой из нас — мы все в группе риска. Даже если вы самостоятельно делаете маникюр, обходите стороной тату-салоны, то стоматолога посещать приходится, а от операций и других медицинских манипуляций, переливания донорской крови никто из нас не застрахован.

В особой зоне риска по заражению гепатитом С — медработники, контактные лица. У людей, сталкивающихся с частыми медицинскими инвазивными манипуляциями (особенно это касается переливания биологических жидкостей), инфицирование происходит значительно чаще. Гемотрансфузия — основной путь передачи вируса гепатита С. К сожалению, у пациентов и сотрудников отделений гемодиализа уровень инфицирования очень высок.

Чтобы поймать вирус вовремя, инфекционисты советуют сдавать анализ крови на антитела к гепатиту С хотя бы раз в год. Особенно если проводились какие-либо манипуляции. О бесплатных тестах можете спросить у своего семейного врача, с которым подписали декларацию. Ведь среди скромного перечня бесплатных анализов значатся и быстрые тесты на вирусные гепатиты (согласно информации Национальной службы здоровья).

Такие анализы также делают в частных лабораториях. Есть и экспресс-тесты в аптеках. Они достаточно высокочувствительны и цена не кусается (примерно 35‒100 грн в зависимости от производителя). В общем, выбор есть.

Если анализ положительный, нужно обратиться к врачу. Курс лечения гепатита С чаще всего составляет три месяца. Препараты есть в аптеках, но также существует и госпрограмма, благодаря которой можно получить бесплатное лечение. К сожалению, охватить всех пациентов государству пока не под силу. Недавно появился специализированный сайт о вирусных гепатитах В и С, на котором много полезной информации, вплоть до адресов клиник во всех регионах (как частных, так и государственных), контактов специалистов, которые диагностируют и лечат гепатиты В и С: https://gepatit.net.ua.

«Хочу отметить, что наличие антител еще не повод для паники, — предупреждает Ольга Голубовская. — При инфицировании вирусом гепатита С примерно 85% случаев заканчиваются переходом в хроническую форму. Оставшиеся 15% инфицированных излечиваются сами. Поэтому если пациенту говорят, что обнаружены антитела, не надо воспринимать это как приговор. Вполне вероятно, что человек может попасть в эти счастливые 15%».