Голодомор в Украине

https://racurs.ua/2759-semen-gluzman-izuchenie-golodomora-samyy-vajnyy-dlya-ukrainy-aspekt-dekommunizacii.html

Ракурс

Долгая жизнь в камере резко сужает взгляд на мир. Так было и со мной. Советский Союз тогда был для меня средоточием зла, а цивилизованный Запад — надеждой. Маленькие лоскутки информации, изредка поступавшие из вольного мира, лишь укрепляли это черно-белое восприятие действительности. Много позднее, в 1989 году, впервые попав в сладкий, сытый и казавшийся единственно правильным мир Запада, я увидел некоторые его изъяны.

Мои новые американские друзья рассказали мне о публичном поведении некоторых коллег, категорически не желавших слышать правду о психиатрических репрессиях диссидентов в СССР. Они продолжали дружить и тепло общаться с советскими психиатрами-палачами. Одним из таких был профессор Пол Финк. Были у меня и другие уроки болезненного разочарования.

Прошлое не уходит, не растворяется в небытии. Оно тускнеет, но полностью не исчезает. Сегодня я живу в стране, резко меняющей свое отношение к Западу. Мы все больше разочаровываемся в европейских ценностях, в американском политическом цинизме. Со мною, во всяком случае, это происходит явно. Нисколько не меняя мое давнее, еще лагерное, отношение к имперской России. И, соответственно, к пророссийской части украинского политикума.

Блокада продуктовая и информационная

Все глубже вчитываюсь в прошлое. В документы и воспоминания о Голодоморе. Не только об украинском. Тиран Сталин был всеядным, но к Украине у него был особенно яркий каннибальский аппетит. Читаю, испытывая какое-то необъяснимое отвращение к тексту. Такого прежде со мной не было. Блокада умирающих от голода земель была не только продуктовой. Не менее страшной была информационная блокада.

Сталин организовывал демонстрационные поездки иностранных авторитетов в Украину. Этих совсем не глупых людей, по-видимому, в силу каких-то субъективных причин склонных к слепоте и самообману. Они приезжали, не отклоняясь от специально разработанных властями маршрутов, знакомились с жизнью страны. Совсем не отравленные идеями коммунизма западные знаменитости Ромен Роллан, Бернард Шоу, Герберт Уэллс. И уезжали, очарованные победной поступью СССР.

Но была и другая сторона. Западные дипломаты, жившие и работавшие в столице Украины Харькове. Цитирую документы.

Генеральный консул Германии Карл Вальтер: «Жертвы, к которым привело изъятие больших объемов зерновых, действительно ужасны… Голод в Украине забрал миллионы человеческих жизней в деревнях».

Отто Шиллер, атташе по вопросам сельского хозяйства при посольстве Германии в Москве: «…масштабы вымирания достигли 25‒30% населения. Как по мне, названная цифра в 10 млн жертв голода не является преувеличением».

Серджо Градениго, вице-консул Италии в Харькове: «Голод приводит к массовому убийству среди населения в таких масштабах, что совсем непонятно, как мир может оставаться равнодушным к такой катастрофе, стыдливо молчит…»

В британской газете «Манчестер Гардиан» журналист Малькольм Маггеридж после поездки в Украину и Северный Кавказ опубликовал статью о массовом уничтожении людей голодом. Гаррет Джонс в статье «До свидания, Россия» в английской и двух американских газетах рассказал страшную правду о геноциде в СССР. Увы, вскоре последовало возмездие, Гаррет Джонс был убит агентами ГПУ.

В 1932 году митрополит Шептицкий создал Бюро для информирования Запада о преступлениях советского режима. Его пастырское послание «Украина в предсмертных судорогах» зачитали во всех греко-католических церквях. Он также сообщил папе Пию XI о преступлениях режима в Украине.

Запад знал, но молчал

Запад, цивилизованный мир знал о происходящем в СССР. И о Голодоморе в Украине. Кто-то, такие, как Бернард Шоу, знать не хотели. Но руководители государств знали многое, почти все. Молчали. Понимая, что в дискуссии о гуманизме и миролюбии со Сталиным вступать бесполезно. Да и политическая ситуация в Европе накалялась.

А так называемые моральные авторитеты в СССР (знакомое словосочетание, не так ли…), например, пролетарский классик Максим Горький, вещали о великих достижениях советской страны.

Прошлое. Уже далекое. Когда-нибудь откроют для исследователей президентский архив России. Сегодня закрытый. И не менее закрытый сегодня архив КГБ-ФСБ. Там — многое, о чем мы сегодня только догадываемся. Украина свои архивы открыла. Западные исследователи продолжают работать над нашим прошлым, описывают прежние тайны.

Здесь, в Украине, функционирует исследовательский центр — Музей изучения Голодомора. Эта тема — самый важный для нас аспект декоммунизации. И самый важный аргумент необходимости получения нами государственной независимости. Историю можно оболгать, этим много десятилетий занималась советская власть. Но ее, историю, невозможно изменить.