Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Михаил Саакашвили, фото: Wikimedia Commons

Главные новости 28 мая: Саакашвили вернули гражданство, обыски в Одессе, назначен секретарь СНБО

28 мая 2019, 18:27
999

Президент вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему руководителю Одесской области Михаилу Саакашвили. По информации, которая попала в СМИ, Саакашвили вернется в Украину завтра во второй половине дня. По другим данным, он будет в Украине 30 мая.

Loading...

В бывшем сербском районе Косово прокатилась волна арестов. Местные власти заявляют, что проходит операция по борьбе с организованной преступностью и контрабандой. Во время арестов были травмированы и задержаны двое сотрудников Организации Объединенных Наций.

Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну объявили обвинительный акт по делу о недостоверном декларировании. Следующее заседание по этому делу запланировано на 23 августа 2019 года.

Правоохранители устроили обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы. СМИ сообщают о случаях задержания.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости 28 мая: Саакашвили вернули гражданство, обыски в Одессе, назначен секретарь СНБО

Главными новостями дня стали: возвращение украинского гражданства Михаилу Саакашвили, обыски в мэрии Одессы, назначение секретаря СНБО и обвинительный акт Омеляну

Новости Украины
18:27

Компания Ахметова получила контроль в «Киевоблэнерго» и уволила руководство

Компания олигарха Рината Ахемтова официально получила контроль в АО «Киевоблэнерго» и уволила правление. В подконтрольных ДТЭК компаниях оперативное управление осуществляет генеральный директор

Новости Украины
13:38
Новости партнеров
Загрузка...