Главные новости 28 мая: Саакашвили вернули гражданство, обыски в Одессе, назначен секретарь СНБО

Михаил Саакашвили, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/n122478-glavnye-novosti-28-maya-saakashvili-vernuli-grajdanstvo-obyski-v-odesse-naznachen-sekretar-snbo.html

Ракурс

Президент вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему руководителю Одесской области Михаилу Саакашвили. По информации, которая попала в СМИ, Саакашвили вернется в Украину завтра во второй половине дня. По другим данным, он будет в Украине 30 мая.

Loading...

В бывшем сербском районе Косово прокатилась волна арестов. Местные власти заявляют, что проходит операция по борьбе с организованной преступностью и контрабандой. Во время арестов были травмированы и задержаны двое сотрудников Организации Объединенных Наций.

Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну объявили обвинительный акт по делу о недостоверном декларировании. Следующее заседание по этому делу запланировано на 23 августа 2019 года.

Правоохранители устроили обыски в департаменте коммунальной собственности мэрии Одессы. СМИ сообщают о случаях задержания.