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Ракурс
Михайло Саакашвілі, фото: Wikimedia Commons

Головні новини 28 травня: Саакашвілі повернули громадянство, обшуки в Одесі, призначено секретаря РНБО

28 тра 2019, 18:27
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Президент повернув українське громадянство екс-президенту Грузії та колишньому очільникові Одеської області Михайлу Саакашвілі. За інформацією, котра потрапила у ЗМІ, Саакашвілі повернеться в Україну завтра в другій половині дня. За іншими даними, він буде в Україні 30 травня.

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У колишньому сербському районі Косово прокотилася хвиля арештів. Місцева влада заявляє, що здійснюється операція по боротьбі з організованою злочинністю і контрабандою. Під час арештів були травмовані та затримані двоє співробітників Організації Об'єднаних Націй.

Колишнього міністра фінансів України Олександра Данилюка призначено секретарем Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну оголосили обвинувальний акт у справі про недостовірне декларування. Наступне засідання у цій справі заплановане на 23 серпня 2019 року.

Правоохоронці влаштували обшуки в департаменті комунальної власності мерії Одеси. ЗМІ повідомляють про випадки затримання.

Джерело: Ракурс


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Головні новини 28 травня: Саакашвілі повернули громадянство, обшуки в Одесі, призначено секретаря РНБО

Головними новинами дня стали: повернення українського громадянства Михайлові Саакашвілі, обшуки в мерії Одеси, призначення секретаря РНБО та обвинувальний акт Омеляну

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