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Андрей Парубий (справа), фото: ВО «Свобода»

Главные новости за 23 сентября: ГБР открыло дело против Парубия, Зеленский призвал украинцев звонить в НАБУ

23 сен 2019, 23:10
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Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство относительно бывшего председателя Верховной Рады, народного депутата из фракции «Европейская солидарность» Андрея Парубия. Его подозревают в причастности к трагическим событиям в Одессе, которые произошли 2 мая 2014 года.

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Впоследствии в ГБР рассказали подробности этого производства.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя открытие этого производства, заявил, что не понимает предвзятости формулировок.

Вчера поздно вечером в Житомирской области автоцистерна врезалась в автобус, который стоял на обочине. В ДТП погибли девять человек, еще 10 получили травмы, трое из них находятся в реанимации. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский дал поручение правительству в связи с этим инцидентом и похожим недавним случаем в Одесской области.

Зеленский записал новое видеообращение к украинцам, в котором призвал сообщать о коррупции в НАБУ. Он также сообщил номер телефона горячей линии этого антикоррупционного ведомства.

Впоследствии Совет общественного контроля НАБУ призвал Зеленского не распространять дезинформацию о полномочиях бюро, чтобы это не перегрузили горячую линию.

Киевский апелляционный суд отменил решение суда предыдущей инстанции, которым Екатерине Рожков запрещалось исполнять обязанности первого заместителя главы Нацбанка и участвовать в заседаниях правления этого финучреждения.

Источник: Ракурс


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