Головні новини за 23 вересня: ДБР відкрило справу проти Парубія, Зеленський закликав українців телефонувати до НАБУ

Андрій Парубій (праворуч), фото: ВО «Свобода»

https://racurs.ua/ua/n127195-golovni-novyny-za-23-veresnya-dbr-vidkrylo-spravu-proty-parubiya-zelenskyy-zaklykav-ukrayinciv.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо колишнього голови Верховної Ради, народного депутата із фракції «Європейська солідарність» Андрія Парубія. Його підозрюють у причетності до трагічних подій в Одесі, які сталися 2 травня 2014 року.

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Згодом у ДБР розповіли подробиці цього провадження.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи відкриття цього провадження, заявив, що не розуміє упередженості формулювань.

Вчора пізно ввечері у Житомирській області автоцистерна врізалася в автобус, який стояв на узбіччі. У ДТП загинули дев’ятеро осіб, ще 10 дістали травми, троє з них перебувають у реанімації. Згодом президент України Володимир Зеленський дав доручення уряду через цей інцидент та схожий нещодавній випадок в Одеській області.

Зеленський записав нове відеозвернення до українців, у котрому закликав повідомляти про корупцію до НАБУ. Він також повідомив номер телефону гарячої лінії цього антикорупційного відомства.

Згодом Рада громадського контролю НАБУ закликала Зеленського не поширювати дезінформацію про повноваження бюро, щоб це не перевантажило гарячу лінію.

Київській апеляційний суд скасував рішення суду попередньої інстанції, яким Катерині Рожковій заборонялося виконувати обов’язки першого заступника голови Нацбанку та брати участь у засіданнях правління цієї фінустанови.