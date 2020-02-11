Президент Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента. Фото: 24 канал

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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана. Соответствующий указ № 46/2020 и опубликовали на сайте главы государства. А указом № 48/2020 Зеленский назначил на место Богдана своего помощника Андрея Ермака.

Не состоялась запланированная на сегодня эвакуация из Уханя украинцев из-за эпидемии в китайской провинции Хубэй коронавируса. Вчера официально сообщалось, что эвакуация украинцев с Хубея начнется 11 февраля, однако сегодня посольство Украины в КНР сообщило, что она откладывается.

Китайский коронавирус могут обнаружить на территории Украины. Эксперты Министерства здравоохранения Украины проверяют пять украинцев с подозрением на инфицирование. Три из них — граждане Украины, которые вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, еще два — лица, которые контактировали с ними.

Владимир Зеленский после последних скандалов с народными депутатами от политической силы «Слуга народа» заявил, что партия должна пройти очищение. Глава государства подчеркнул, что у него возникает чувство вины, когда депутаты из этой партии попадают в скандалы.

Украинские власти анонсировали масштабное развитие украинских дорог, которое планируют начать весной этого года. Президент Зеленский обещает, что в этом году обновят 4 тыс. км дорог государственного значения. На ремонт дорожного покрытия в бюджете предусмотрено 85 млрд грн.

Официальным названием нового китайского коронавируса, который убил более 1 тыс. человек в Китае и распространяется по миру, стало Covid-2019. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что активизировали команду ООН по управлению кризисами и это должно помочь организации сосредоточиться на соответствующих мероприятиях в сфере здравоохранения.