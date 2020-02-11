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Президент Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президента. Фото: 24 канал

Главные новости за 11 февраля: Зеленский уволил Богдана, эвакуацию украинцев из Уханя перенесли

11 фев 2020, 22:56
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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана. Соответствующий указ № 46/2020 и опубликовали на сайте главы государства. А указом № 48/2020 Зеленский назначил на место Богдана своего помощника Андрея Ермака.

Не состоялась запланированная на сегодня эвакуация из Уханя украинцев из-за эпидемии в китайской провинции Хубэй коронавируса. Вчера официально сообщалось, что эвакуация украинцев с Хубея начнется 11 февраля, однако сегодня посольство Украины в КНР сообщило, что она откладывается.

Китайский коронавирус могут обнаружить на территории Украины. Эксперты Министерства здравоохранения Украины проверяют пять украинцев с подозрением на инфицирование. Три из них — граждане Украины, которые вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, еще два — лица, которые контактировали с ними.

Владимир Зеленский после последних скандалов с народными депутатами от политической силы «Слуга народа» заявил, что партия должна пройти очищение. Глава государства подчеркнул, что у него возникает чувство вины, когда депутаты из этой партии попадают в скандалы.

Украинские власти анонсировали масштабное развитие украинских дорог, которое планируют начать весной этого года. Президент Зеленский обещает, что в этом году обновят 4 тыс. км дорог государственного значения. На ремонт дорожного покрытия в бюджете предусмотрено 85 млрд грн.

Официальным названием нового китайского коронавируса, который убил более 1 тыс. человек в Китае и распространяется по миру, стало Covid-2019. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что активизировали команду ООН по управлению кризисами и это должно помочь организации сосредоточиться на соответствующих мероприятиях в сфере здравоохранения.

Источник: Ракурс


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Главные новости за 11 февраля: Зеленский уволил Богдана, эвакуацию украинцев из Уханя перенесли

Едва ли не главной новостью сегодняшнего дня стало увольнение главы Офиса президента Андрея Богдана. Кроме того, не состоялась запланированная на сегодня эвакуация граждан Украины из китайской провинции Хубэй, где свирепствует новый коронавирус

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