Президент Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу президента. Фото: 24 канал

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Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення глави Офісу президента Андрія Богдана. Відповідний указ № 46/2020 та оприлюднили на сайті глави держави. А указом № 48/2020 Зеленський призначив на місце Богдана свого помічника Андрія Єрмака.

Не відбулася запланована на сьогодні евакуація з Уханя українців через епідемію у китайській провінції Хубей коронавірусу. Вчора офіційно повідомлялося, що евакуація українців з Хубею розпочнеться 11 лютого, однак сьогодні посольство України в КНР повідомило, що вона відкладається.

Китайський коронавірус можуть виявити на території України. Експерти Міністерства охорони здоров’я України перевіряють п’ятьох українців з підозрою на інфікування. Троє з них — громадяни України, які повернулися з Китаю і звернулися за медичною допомогою, ще двоє - особи, які контактували з ними.

Володимир Зеленський після останніх скандалів з народними депутатами від політичної сили «Слуга народу» заявив, що партія повинна пройти очищення. Глава держави наголосив, що у нього виникає почуття провини, коли депутати з цієї партії потрапляють в скандали.

Українська влада анонсувала масштабну розбудову українських доріг, яку планують почати навесні цього року. Президент Зеленський обіцяє, що цьогоріч оновлять 4 тис. км доріг державного значення. На ремонт дорожнього покриття в бюджеті передбачено 85 млрд грн.

Офіційною назвою нового китайського кононавірусу, який вбив понад 1 тис. осіб у Китаї та шириться світом, стало Covid-2019. У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що активізували команду ООН з управління кризами й це повинно допомогти організації зосередитися на відповідних заходах у сфері охорони здоров’я.