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Президент Зеленський звільнив Богдана з посади керівника Офісу президента. Фото: 24 канал

Головні новини за 11 лютого: Зеленський звільнив Богдана, евакуацію українців із Уханя перенесли

11 лют 2020, 22:56
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Сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення глави Офісу президента Андрія Богдана. Відповідний указ № 46/2020 та оприлюднили на сайті глави держави. А указом № 48/2020 Зеленський призначив на місце Богдана свого помічника Андрія Єрмака.

Не відбулася запланована на сьогодні евакуація з Уханя українців через епідемію у китайській провінції Хубей коронавірусу. Вчора офіційно повідомлялося, що евакуація українців з Хубею розпочнеться 11 лютого, однак сьогодні посольство України в КНР повідомило, що вона відкладається.

Китайський коронавірус можуть виявити на території України. Експерти Міністерства охорони здоров’я України перевіряють п’ятьох українців з підозрою на інфікування. Троє з них — громадяни України, які повернулися з Китаю і звернулися за медичною допомогою, ще двоє - особи, які контактували з ними.

Володимир Зеленський після останніх скандалів з народними депутатами від політичної сили «Слуга народу» заявив, що партія повинна пройти очищення. Глава держави наголосив, що у нього виникає почуття провини, коли депутати з цієї партії потрапляють в скандали.

Українська влада анонсувала масштабну розбудову українських доріг, яку планують почати навесні цього року. Президент Зеленський обіцяє, що цьогоріч оновлять 4 тис. км доріг державного значення. На ремонт дорожнього покриття в бюджеті передбачено 85 млрд грн.

Офіційною назвою нового китайського кононавірусу, який вбив понад 1 тис. осіб у Китаї та шириться світом, стало Covid-2019. У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що активізували команду ООН з управління кризами й це повинно допомогти організації зосередитися на відповідних заходах у сфері охорони здоров’я.

Джерело: Ракурс


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Головні новини за 11 лютого: Зеленський звільнив Богдана, евакуацію українців із Уханя перенесли

Чи не головною новиною сьогоднішнього дня стало звільнення глави Офісу президента Андрія Богдана. Крім того, не відбулася запланована на сьогодні евакуація громадян України з китайської провінції Хубей, де лютує новий коронавірус

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